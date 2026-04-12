РФ, користуючись великоднім перемир'ям, стягує сили на північ Донецької області

Надія Карбунар
Російські військові використовують Маріуполь як транзитний вузол для посилення своїх підрозділів на півночі Донеччини

Окупанти масово перекидають військову техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області, скориставшись великодним перемир’ям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

За словами Андрющенка, перекидання сил відбувається відкрито. Російські військові використовують Маріуполь як транзитний вузол для посилення своїх підрозділів на півночі Донеччини.

«Маріуполь. Великдень. Росіяни, користуючись перемир'ям, масово перевозять техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області. Не ховаючись», – зазначив очільник Центру.

Окрім руху техніки, зафіксовано розгортання додаткових пунктів контролю. Зокрема, на мосту поблизу заводу «Азовсталь» встановили два нових мобільних блокпости.

За словами Андрющенка, це «звичайна дія перед проходом військових колон». Наразі ведеться спостереження за подальшим переміщенням сил ворога.

Як відомо, російські війська вкотре порушили принципи гуманності та міжнародного права. 11 квітня близько 17:30 у районі населеного пункту Гуляйпільське ворог атакував групу поранених українських бійців, які перебували на етапі евакуації.

За наявною інформацією, противник застосував FPV-дрони для завдання ударів по людях. Попри будь-які розмови про «затишшя» чи «припинення вогню», окупанти продовжують прицільне нищення українців.

До слова, у Генштабі повідомили, що після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню. А саме: 22 штурмові дії противника, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе («Ланцет», «Молнія») та 275 ударів fpv-дронами. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про запровадження пасхального перемир'я в зоні бойових дій. Згідно з офіційною заявою Кремля, режим тиші розпочнеться о 16:00 11 квітня і триватиме до завершення доби 12 квітня 2026 року.

