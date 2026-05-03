Боєць 155-ї бригади хитрістю полонив двох окупантів

glavcom.ua
фото: скріншот із відео

У селищі Гришине на Покровському напрямку боєць 155-ї окремої механізованої бригади із позивним Алекс зміг перехитрити та роззброїти двох російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео, що його оприлюднила бригада.

Після ворожого обстрілу побратим Алекса Анчоус отримав поранення, і боєць затягнув його до укриття для надання першої допомоги. Саме в цей момент до бліндажа підійшла ворожа штурмова двійка. Почувши російський акцент та запитання: «Свои?», Алекс миттєво зорієнтувався. Він відповів ствердно, запросивши ворогів усередину.

«Я зайшов на тіньову сторону, покликав їх, щоб по формі не впізнали. Вони присіли, автомати поклали, почали балакати... А потім хвилина мовчання… Бо вони почули українську мову в рації, і зрозуміли, куди потрапили. Головне, що тепер ми маємо полонених, і зможемо повернути наших хлопців з неволі», – розповів Алекс.

Скориставшись ефектом несподіванки, захисник відібрав у ворогів автомати, телефони, рації та документи.

Шлях до евакуаційної точки тривав майже три доби через постійну загрозу з неба. Алекс, який успішно пройшов підготовку в навчальному центрі «Скеля», чітко розрізняв звук ворожих дронів («бджілок») та вчасно командував полоненим ховатися в канави чи посадку. Він попередив росіян: якщо вони не будуть дотримуватися темпу або спробують втекти, дрони-камікадзе не залишать шансів нікому.

Завдяки професіоналізму та витримці нашого воїна, обмінний фонд України поповнився ще двома окупантами, один з яких виявився вихідцем із Башкирії.

Нагадаємо, на Харківщині бійці 158-ї окремої механізованої бригади переконали здатися п’ятьох російських військових за допомогою дрона з гучномовцем. Один із окупантів виявився односельцем українського захисника, що брав його у полон. Обидва родом із тимчасово окупованої Великої Знам’янки на Запоріжжі. 

Також бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади разом із побратимами з 253-го штурмового полку взяли в полон 11 російських загарбників за тиждень. 

