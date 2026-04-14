Українські десантники показали, як знищують ворога на Словʼянському напрямку (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Українські десантники показали, як знищують ворога на Словʼянському напрямку (відео)
Головним інструментом стримування ворога стали сучасні безпілотні системи
фото: скрин з відео

Бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади знищують техніку та живу силу противника на Словʼянському напрямку

Воїни 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади десантно-штурмових військ продовжують ефективно нищити окупантів на Словʼянському напрямку. Головним інструментом стримування та відплати стали сучасні безпілотні системи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 81 окрему аеромобільну Слобожанську бригаду.

Десантники оприлюднили кадри роботи екіпажів безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. На відео зафіксовано точні влучання по техніці та місцях скупчення живої сили противника.

«Ситуація на Словʼянському напрямку залишається ускладненою через систематичні удари ворога по логістичних сполученнях. Здебільшого противник застосовує ударні дрони та баражуючі боєприпаси для ураження нашої техніки», – йдеться у повідомленні.

Ключові деталі операцій:

  • Активне застосування безпілотників: Дрони використовуються як для розвідки, так і для нанесення точкових ударів, що дозволяє мінімізувати ризики для особового складу.
  • Складні умови: Бійці виконують завдання в умовах ускладненої логістики
  • Словʼянський напрямок: Регіон залишається зоною активних бойових дій, де ворог постійно намагається атакувати, але отримує відсіч від десантно-штурмових підрозділів.

«Тактика росіян залишається незмінною – постійний тиск малими групами, які намагаються просочуватися у міжпозиційний простір. У тилових районах противник використовує броньовану та мототехніку для логістичного забезпечення», – повідомили військові.

«Главком» писав, що російські війська активізували спроби взяти під контроль прикордонні території Сумської області. Метою ворога є створення так званої «буферної зони» вздовж державного кордону України.

Нагадаємо, на Сумщині росіяни зайшли на українські позиції через газову трубу. Російське командування вкотре вдалося до нестандартної тактики: групу із 29 штурмовиків відправили в тил українських позицій через підземну газову трубу. Проте зухвалий план ворога завершився розгромом під вогнем артилерії та дронів. 

Теги: Донеччина війна ворог

Українські десантники показали, як знищують ворога на Словʼянському напрямку (відео)
Українські десантники показали, як знищують ворога на Словʼянському напрямку (відео)
