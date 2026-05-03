Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Безпілотники атакували окуповану Луганщину

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники атакували окуповану Луганщину
скріншот з відео

Внаслідок атаки виникла пожежа

У ніч на 4 травня безпілотники атакували окуповану Луганську область. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У мережі повідомляють, що під атаку потрапили більшість міст «ЛНР». На відео, які публікують місцеві, видно, що після вибухів виникла пожежа.

Раніше Служба безпеки спільно з військовослужбовцями Першого окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили цистерни з нафтопродуктами ворога поблизу тимчасово окупованого Луганська. 

Як зазначається, під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки.

Нагадаємо, у ніч на 10 квітня безпілотники атакували окуповану Луганщину та Мелітополь у захопленій частині Запорізької області. 

Повідомляється, що в окупованому Мелітополі є ураження підстанцій. Через атаку частково зникло світло. У Луганській області під атаку БпЛА потрапили Довжанськ та Перевальск.

До слова, у ніч на 9 квітня безпілотники вдарили по окупованому Алчевську в Луганській області. 

У мережі пишуть, що у районі Алчевська/Перевальська на Луганщині атаковано бази ремонту та обслуговування техніки російської окупаційної армії.

Теги: Луганщина вибух окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рівень мінної небезпеки в Харкові та області залишається критично високим
У Харкові біля торгового центру стався вибух, є поранений
30 квiтня, 13:42
Через вибух гранати у Львові загинув мешканець багатоповерхівки
Вибух у багатоповерхівці Львова: подробиці від поліції
27 квiтня, 22:02
У Запоріжжі у квартирі вибухнула граната: загинула жінка
У Запоріжжі у квартирі вибухнула граната: загинула жінка
26 квiтня, 02:58
Окупанти втягують захоплену частину Херсонщини в російську економічну зону
Окупанти втягують захоплену частину Херсонщини в російську економічну зону
25 квiтня, 07:59
Над столицею зафіксовано ворожий БпЛА
У Києві пролунали вибухи
22 квiтня, 17:38
Бійця на етапі евакуації до стабпункту трясло в машині, і ніхто з екіпажу евака навіть не знав, що у пораненого є снаряд в нозі
Лікарі дістали із ноги пораненого бійця двокілограмовий боєприпас
18 квiтня, 17:15
У захопленій частині Запорізької області шахтарі вимушені працювати без виплат
У захопленій частині Запорізької області шахтарі вимушені працювати без виплат
18 квiтня, 07:59
Влада закликає перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги
На Київщині ППО працює по російських дронах
17 квiтня, 07:04
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
10 квiтня, 05:35

Події в Україні

Безпілотники атакували окуповану Луганщину
Безпілотники атакували окуповану Луганщину
Лінія фронту станом на 3 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 3 травня 2026. Зведення Генштабу
Боєць 155-ї бригади хитрістю полонив двох окупантів
Боєць 155-ї бригади хитрістю полонив двох окупантів
204 дні в «норі»: піхотинці 93-ї бригади вийшли з позицій під Костянтинівкою
204 дні в «норі»: піхотинці 93-ї бригади вийшли з позицій під Костянтинівкою
Водій швидкої з проблисковими маячками віз ухилянтів до кордону на Закарпатті
Водій швидкої з проблисковими маячками віз ухилянтів до кордону на Закарпатті
Росія вдарила по Дніпру ракетами, є загиблі та поранені
Росія вдарила по Дніпру ракетами, є загиблі та поранені

Новини

Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
2 травня, 09:51

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua