Внаслідок атаки виникла пожежа

У ніч на 4 травня безпілотники атакували окуповану Луганську область. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У мережі повідомляють, що під атаку потрапили більшість міст «ЛНР». На відео, які публікують місцеві, видно, що після вибухів виникла пожежа.

Раніше Служба безпеки спільно з військовослужбовцями Першого окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили цистерни з нафтопродуктами ворога поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Як зазначається, під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки.

Нагадаємо, у ніч на 10 квітня безпілотники атакували окуповану Луганщину та Мелітополь у захопленій частині Запорізької області.

Повідомляється, що в окупованому Мелітополі є ураження підстанцій. Через атаку частково зникло світло. У Луганській області під атаку БпЛА потрапили Довжанськ та Перевальск.

До слова, у ніч на 9 квітня безпілотники вдарили по окупованому Алчевську в Луганській області.

У мережі пишуть, що у районі Алчевська/Перевальська на Луганщині атаковано бази ремонту та обслуговування техніки російської окупаційної армії.