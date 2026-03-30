Лінія фронту станом на 30 березня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 30 березня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 30 березня
фото: Генштаб ЗСУ

30 березня на фронті відбулося 120 бойових зіткнення

Противник завдав 50 авіаційних ударів – скинув 162 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4663 дрони-камікадзе та здійснив 2853 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

30 березня на фронті відбулося 120 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог один раз атакував позиції наших захисників, крім того здійснив 86 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 30 березня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів, Стариця, Вовчанськ та у бік Хатнього.

Лінія фронту станом на 30 березня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Наші захисники відбивали десять ворожих штурмів у бік населених пунктів Новоосинове, Курилівка, Піщане та Куп’янськ. Чотири боєзіткнення ще тривають.

Лінія фронту станом на 30 березня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Триває одне боєзіткнення з ворогом в районі Новоєгорівки.

Лінія фронту станом на 30 березня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Українські воїни відбили чотири штурми окупантів у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Закітне.

Лінія фронту станом на 30 березня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 30 березня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Новопавлівка, Степанівка, Софіївка. Одне боєзіткнення триває донині.

Лінія фронту станом на 30 березня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 30 березня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти вісім разів намагалися покращити своє положення, атакуючи в районі Березового, Калинівського та у бік Олександрограду й Вербового. Під ворожими авіаударами опинилися Гаврилівка та Лісне.

Лінія фронту станом на 30 березня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 12 атак окупантів у районах Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Староукраїнка й Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Новоселівка, Широке, Чарівне. Наразі триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 30 березня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Оріхову та Малій Токмачці.

Лінія фронту станом на 30 березня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Штурмових дій ворога не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 30 березня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1496-й день повномасштабної війни в Україні.

