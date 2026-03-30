Лінія фронту станом на 30 березня 2026. Зведення Генштабу

Противник завдав 50 авіаційних ударів – скинув 162 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4663 дрони-камікадзе та здійснив 2853 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

30 березня на фронті відбулося 120 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

Ворог один раз атакував позиції наших захисників, крім того здійснив 86 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів, Стариця, Вовчанськ та у бік Хатнього.

На Куп'янському напрямку

Наші захисники відбивали десять ворожих штурмів у бік населених пунктів Новоосинове, Курилівка, Піщане та Куп’янськ. Чотири боєзіткнення ще тривають.

На Лиманському напрямку

Триває одне боєзіткнення з ворогом в районі Новоєгорівки.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни відбили чотири штурми окупантів у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Закітне.

На Краматорському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Новопавлівка, Степанівка, Софіївка. Одне боєзіткнення триває донині.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке. Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку

Окупанти вісім разів намагалися покращити своє положення, атакуючи в районі Березового, Калинівського та у бік Олександрограду й Вербового. Під ворожими авіаударами опинилися Гаврилівка та Лісне.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 12 атак окупантів у районах Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Староукраїнка й Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Новоселівка, Широке, Чарівне. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Оріхову та Малій Токмачці.

На Придніпровському напрямку

Штурмових дій ворога не зафіксовано.

Нагадаємо, триває 1496-й день повномасштабної війни в Україні.