Путін озвучив нові виправдання війни проти України

Єгор Голівець
Путін повторив наративи про «захист мови» у війні проти України
Російський диктатор заявив, що агресія нібито ведеться заради «майбутнього дітей»

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу з нагоди дня військ нацгвардії РФ назвав війну проти України «праведним боєм» та спробував виправдати повномасштабну агресію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Глава Кремля заявив, що російські військові нібито «впевнено ведуть бойову роботу» на фронті. «Це праведний бій за мирне, вільне, безпечне життя для наших дітей та онуків на своїй землі. За священне, історичне право нашого народу говорити рідною мовою», – заявив Путін.

Також він додав, що участь у війні проти України нібито спрямована на збереження «заповітів і віри батьків, дідів і прадідів». Російська влада системно використовує подібну риторику для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну, апелюючи до історичних і культурних наративів. Зокрема, Кремль неодноразово намагався подати війну як «захист» російськомовного населення та «відновлення історичної справедливості».

Нагадаємо, що після з’їзду російського союзу промисловців і підприємців Володимир Путін провів закриту зустріч із представниками великого бізнесу. Головною темою розмови, яка пройшла за зачиненими дверима, стало подальше фінансування військових дій в Україні. 

На закритому засіданні Путін дав зрозуміти бізнесменам, що війна триватиме довго, і від олігархів очікують «активнішої участі» у підтримці військово-промислового комплексу та соціальних програм, пов'язаних із фронтом.

Читайте також:

Читайте також

Коли закінчиться війна? Три реальні сценарії
Коли закінчиться війна? Три реальні сценарії
18 березня, 11:14
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про підтримку США після ударів по Ірану
Президент Польщі прокоментував операцію США проти Ірану
2 березня, 10:07
Полковник Паліса упевнений, що майбктнє за контрактною армією
Військові матимуть чіткі терміни служби і відстрочку після контракту – Паліса
1 березня, 20:31
Нині триває 1469-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2026 року
3 березня, 08:27
Кремль активізував звинувачення США перед переговорами щодо України
Кремль підготував ґрунт для зриву переговорів з Україною
6 березня, 10:55
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 10 березня
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 10 березня
10 березня, 05:38
Штрафи за порушення для компаній сягають сотень тисяч рублів
Нові мовні правила в РФ: бізнес змушений витрачати мільйони на ребрендинг
16 березня, 07:40
У Кремлі заявляють про створення власного аналога Starlink
Росія запустила на орбіту перші супутники власного аналога Starlink (відео)
24 березня, 14:36
Окупанти обстріляли Херсонську ТЕЦ: загинула працівниця
Окупанти обстріляли Херсонську ТЕЦ: загинула працівниця
Вчора, 16:58

Вибухи банкоматів накрили Нідерланди: є постраждала
Вибухи банкоматів накрили Нідерланди: є постраждала
Путін озвучив нові виправдання війни проти України
Путін озвучив нові виправдання війни проти України
Іранські хакери атакували директора ФБР: подробиці
Іранські хакери атакували директора ФБР: подробиці
ДТЕК запропонував союзникам модель захисту енергетики: подробиці
ДТЕК запропонував союзникам модель захисту енергетики: подробиці
Китайські судна не змогли пройти Ормузьку протоку: причина
Китайські судна не змогли пройти Ормузьку протоку: причина
Син Трампа допоміг посадити росіянина до в'язниці: деталі
Син Трампа допоміг посадити росіянина до в'язниці: деталі

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Сьогодні, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
