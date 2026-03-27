Путін озвучив нові виправдання війни проти України

Путін повторив наративи про «захист мови» у війні проти України

Російський диктатор заявив, що агресія нібито ведеться заради «майбутнього дітей»

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу з нагоди дня військ нацгвардії РФ назвав війну проти України «праведним боєм» та спробував виправдати повномасштабну агресію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Глава Кремля заявив, що російські військові нібито «впевнено ведуть бойову роботу» на фронті. «Це праведний бій за мирне, вільне, безпечне життя для наших дітей та онуків на своїй землі. За священне, історичне право нашого народу говорити рідною мовою», – заявив Путін.

Також він додав, що участь у війні проти України нібито спрямована на збереження «заповітів і віри батьків, дідів і прадідів». Російська влада системно використовує подібну риторику для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну, апелюючи до історичних і культурних наративів. Зокрема, Кремль неодноразово намагався подати війну як «захист» російськомовного населення та «відновлення історичної справедливості».

Нагадаємо, що після з’їзду російського союзу промисловців і підприємців Володимир Путін провів закриту зустріч із представниками великого бізнесу. Головною темою розмови, яка пройшла за зачиненими дверима, стало подальше фінансування військових дій в Україні.

На закритому засіданні Путін дав зрозуміти бізнесменам, що війна триватиме довго, і від олігархів очікують «активнішої участі» у підтримці військово-промислового комплексу та соціальних програм, пов'язаних із фронтом.