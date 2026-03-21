Армія РФ пішла у масштабний наступ на семи напрямках: деталі

Російській армії не вдалося захопити ні населених пунктів, ні позицій

Росіяни готувались до свого наступу півтора місяця

Окупаційна армія Російської Федерації одночасно атакувала на семи напрямках на Лимансько-Борівській ділянці фронту. Українським військовим вдалося зірвати плани росіян. Як інформує «Главком», про це заявив бригадний генерал, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

Із його слів, 19 березня загарбники намагалися прорватися відразу на всіх семи напрямках у зоні відповідальності Третього корпусу. Росіяни задіяли понад пів тисячі піхотинців, 28 одиниць бронетехніки, більше 100 одиниць мототехніки, багі й квадроциклів. Сили корпусу протягом чотирьох годин відбивали атаку окупантів.

❗️Окупанти пішли в наступ на семи напрямках: Третій корпус зірвав найбільшу спробу механізованого наступу росіян



— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 21, 2026

Андрій Білецький повідомив, що росіяни готувались до наступу 1,5 місяця. Зокрема, нарощували удари КАБами по українських переправах через річку Оскіл, аби відрізати логістику. Крім того, вони наводили власні понтонні переправи й розміновувати маршрути.

«Це прямо вказувало на підготовку до широкомасштабного механізованого наступу. Ми готувалися: на різних напрямках були відпрацьовані оборонні дії, кожна бригада мала власний план відбиття атаки. Корпус координував ці дії — і в результаті на всіх напрямках удари було зірвано», – наголосив командир.

За добу бригади й полки корпусу знищили 405 військовослужбовців ворога: 288 – безповоротні, решта – санітарні втрати. Ліквідація загарбників триває.

У корпусі наголосили, що російській армії не вдалося захопити ні населених пунктів, ні позицій.

Нагадаємо, російські загарбники планували провести весняний наступ у березні. Однак Силам оборони вдалося зірвати його. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр повідомляв, що російські загарбники намагалися прорвати фронт на Донецькому та Запорізькому напрямках (Добропільський, Покровський та Гуляйпільський відтинки), використовуючи туман як прикриття для початку весняно-літньої наступальної кампанії.

За словами Мадяра, за 17-18 березня бійцями Сил оборони були знищені понад 900 російських окупантів «на відрізку фронту рівно у сотню кілометрів (Родинське-Гуляйполе)».

Як повідомлялося, російські загарбники розглядають Запорізький напрямок як основний і зосереджують там значну кількість сил і засобів. Найбільша інтенсивність наступальних дій фіксується в районі Гуляйполя.

До слова, уперше із 2024 року ЗСУ за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог.