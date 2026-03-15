США і Україна: чому союзники раптом опинилися по різні боки інтересів

Українсько-американські відносини: хто кому насправді заважає і чому

Ще раз стисло нагадаю систему координат, в якій розвиваються українсько-американські стосунки.

• 1 •

Після Другої світової війни склався світовий порядок, який мав на меті не допустити, щоб хтось міг кинути виклик США – єдиному безумовному переможцю війни. Цей порядок мав стримувати СРСР та обмежувати всіх інших. Цей порядок працював десятки років, але нині не працює – Китай кинув виклик США.

• 2 •

США прагнуть позбавитися цього старого світового порядку, перевести світ із режиму сили права в режим права сили, від альянсів та домовленостей – до сильних і слабких, від ролі світового поліцейського – до ролі найкрутішого чувака.

• 3 •

Два ключові завдання американської зовнішньої політики:

послабити Китай як основного суперника (а для того треба відірвати Росію від Китаю);

послабити Європу як потенційний центр сили.

• 4 •

Україна заважає США реалізувати ці два головних завдання: наша стійкість призводить не до послаблення, а до посилення Європи; не до посилення, а до послаблення Росії (що веде до збільшення її залежності від Китаю).

• 5 •

Таку прикру перешкоду треба було би розчавити, але не можна. Тому що Україну підтримують американські виборці.

• 6 •

Це тому, що ми Давид проти Голіафа. Вся західна цивілізація стоїть на цьому архетипі: малий слабший, що має правду й Боже благословення, проти великої тупої злобної жорстокої сили. Цей архетип повторюється тисячі разів в історії та культурі: триста спартанців, Олександр Македонський, американські колоністи проти Британської імперії (так, вони також Давид, як і ми!), гобіти проти Саурона, Гаррі Поттер проти Волдеморта, фрімени та повстанці за свободу проти імперії зла в Дюні та Зоряних війнах тощо.

• 7 •

Оскільки не можна знищити Україну й не можна миритися з її існуванням, треба зробити так, щоб вона сама вбилася, вкоротила собі віку. Це можна зробити тиском, переконуванням, що так краще.

• 8 •

Якщо вам здається, що американські цінності суперечать американським інтересам, то вам не здається. В таких випадках варто перевіряти, може, щось не так або з вашими цінностями, або з вашими інтересами. (З української точки зору з американськими цінностями все гаразд, а інтереси сформовані хибно: американські інтереси в тому, щоб мати Європу союзником, а відірвати Росію від Китаю пізно, неможливо, недосяжно).