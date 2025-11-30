Лінія фронту станом на 30 листопада 2025. Зведення Генштабу

На Покровському напрямку агресор здійснив 57 штурмових та наступальних дій

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 48 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих авіабомб, здійснив 3448 обстрілів та 3118 ударів дронами-камікадзе.

Новини війни в Україні

30 листопада станом на 22:00 відбулося 155 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані авіабомби, а також здійснив 136 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили три атаки поблизу населених пунктів Вовчанськ та Синельникове.

На Куп'янському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив 11 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Коровиного Яру. Два бойових зіткнення тривають дотепер.

На Слов'янському напрямку

Наші воїни відбили 12 атак ворога у районах населених пунктів Дронівка, Серебрянка та Сіверськ.

На Краматорському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Ворог 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Один бій ще триває.

На Покровському напрямку

Агресор здійснив 57 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Балаган, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Дорожнє, Рівне, Гришине, Новопавлівка. Наразі бої точаться у п’яти локаціях.

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці зупинили 18 атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Соснівка, Степове, Вишневе, Рибне, Привільне, Вербове, Єгорівка та Злагода. Ще один бій триває. Авіаудару противника зазнало Тихе.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано шість боєзіткнень в бік Прилук, Варварівки, Гуляйполя та в районі Солодкого. Авіаударів ворога зазнали Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Косівцеве.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по населеним пунктам Веселянка, Лук’янівське, Григорівське.

На Придніпровському напрямку

Ворог тричі атакував в напрямку Антонівського мосту, отримав відсіч. Під авіаударами ворога опинились Козацьке та Одрадокам’янка.

Нагадаємо, триває 1376-й день повномасштабної війни в Україні.