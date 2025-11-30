Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 30 листопада 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 30 листопада 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 30 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку агресор здійснив 57 штурмових та наступальних дій

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 48 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих авіабомб, здійснив 3448 обстрілів та 3118 ударів дронами-камікадзе.

Новини війни в Україні

30 листопада станом на 22:00 відбулося 155 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані авіабомби, а також здійснив 136 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 30 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили три атаки поблизу населених пунктів Вовчанськ та Синельникове.

Лінія фронту станом на 30 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 30 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив 11 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Коровиного Яру. Два бойових зіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 30 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші воїни відбили 12 атак ворога у районах населених пунктів Дронівка, Серебрянка та Сіверськ.

Лінія фронту станом на 30 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 30 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Один бій ще триває.

Лінія фронту станом на 30 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Агресор здійснив 57 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Балаган, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Дорожнє, Рівне, Гришине, Новопавлівка. Наразі бої точаться у п’яти локаціях.

Лінія фронту станом на 30 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці зупинили 18 атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Соснівка, Степове, Вишневе, Рибне, Привільне, Вербове, Єгорівка та Злагода. Ще один бій триває. Авіаудару противника зазнало Тихе.

Лінія фронту станом на 30 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано шість боєзіткнень в бік Прилук, Варварівки, Гуляйполя та в районі Солодкого. Авіаударів ворога зазнали Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Косівцеве.

Лінія фронту станом на 30 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по населеним пунктам Веселянка, Лук’янівське, Григорівське.

Лінія фронту станом на 30 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог тричі атакував в напрямку Антонівського мосту, отримав відсіч. Під авіаударами ворога опинились Козацьке та Одрадокам’янка.

Лінія фронту станом на 30 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1376-й день повномасштабної війни в Україні.

