Втрати ворога станом на 10 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 342 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 090 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 10 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 10 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 10 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 152 160 (+1 090) осіб;
  • танків – 11 342 (+7) од;
  • бойових броньованих машин – 23 552 (+7) од;
  • артилерійських систем – 34 349 (+9) од;
  • РСЗВ – 1 538 (+0) од;
  • засоби ППО – 1 239 (+0) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 425 (+57) од;
  • крилаті ракети – 3 926 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 957 (+77) од;
  • спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1356-й день повномасштабної війни в Україні.

