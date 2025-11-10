Втрати ворога станом на 10 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 090 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 10 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 10 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 10 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 152 160 (+1 090) осіб;
- танків – 11 342 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 23 552 (+7) од;
- артилерійських систем – 34 349 (+9) од;
- РСЗВ – 1 538 (+0) од;
- засоби ППО – 1 239 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 425 (+57) од;
- крилаті ракети – 3 926 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 957 (+77) од;
- спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1356-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0