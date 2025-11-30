Працівниця музшколи поскаржилася росіянам, що до її міста приїхали ЗСУ

Жителька Миколаївщини, яка працювала секретаркою директора Дитячої музичної школи Первомайська, передавала росіянам дані про рух військових

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області ухвалив вирок місцевій мешканці, яка, будучи проросійськи налаштованою, передавала представникам держави-агресора інформацію про розташування та рух військовослужбовців Збройних сил України на Миколаївщині. Жінку визнано винною у вчиненні особливо тяжкого злочину та засуджено до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Передавання даних про ЗСУ та ТЦК

Як встановило слідство та підтвердив суд, обвинувачена, перебуваючи в Первомайську, підтримувала зв’язок із громадянами Російської Федерації через месенджер Telegram.

Встановлено, що вона:

24 вересня та 12 жовтня 2024 року надіслала своїй сестрі, яка проживає на території РФ, 12 фото та 3 відеозаписи, а також ще 13 фотозображень, на яких було зафіксовано розміщення військовослужбовців (групи оповіщення ТЦК) у районі мостової розв’язки на річку Південний Буг у Первомайську. Жінка пояснила сестрі, що інформувала її про «проведення мобілізаційних заходів».

21 березня 2025 року ініціативно розпочала листування з представником РФ, чия діяльність була спрямована на збір інформації про ЗСУ. В повідомленні вона детально описала активізацію військового транспорту, чутки про «облави» та переміщення вантажних військових машин і бензовозів.

Цього ж дня надіслала йому альбом із шістьма фотозображеннями, на яких було зафіксовано колону військової техніки ЗСУ (три броньовані автомобілі Humvee) в центральній частині Первомайська.

Суд підтвердив, що інформація, поширена обвинуваченою, не була у відкритому доступі Генерального штабу ЗСУ чи інших уповноважених державних органів.

Робоче місце як «пункт збору»

Слідство встановило, що жінка збирала інформацію як за місцем свого проживання, так і на робочому місці – в комунальному закладі «Дитяча музична школа» на вулиці Грушевського в Первомайську, де працювала секретаркою директора.

Під час обшуку у неї вилучили мобільний телефон, де, окрім листування, виявили 77 фотозображень військової техніки та військовослужбовців ЗСУ. Також було підтверджено, що акаунт підсудної був підписаний на низку проросійських Telegram-спільнот.

Рішення суду

У судовому засіданні обвинувачена вину визнала повністю та щиро покаялася, заявивши, що не мала на меті завдавання шкоди обороноздатності країни.

Суд врахував, що злочин, передбачений ч. 3 ст. 114-2 КК України (Несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ в умовах воєнного стану з метою передачі агресору), є особливо тяжким і характеризується «вкрай високою суспільною небезпекою».

Жінку засудили до восьми років позбавлення волі.

