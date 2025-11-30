Головна Країна Суспільство
Працівниця музшколи поскаржилася росіянам, що до її міста приїхали ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Працівниця музшколи поскаржилася росіянам, що до її міста приїхали ЗСУ
Жінку засудили до восьми років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

Жителька Миколаївщини, яка працювала секретаркою директора Дитячої музичної школи Первомайська, передавала росіянам дані про рух військових

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області ухвалив вирок місцевій мешканці, яка, будучи проросійськи налаштованою, передавала представникам держави-агресора інформацію про розташування та рух військовослужбовців Збройних сил України на Миколаївщині. Жінку визнано винною у вчиненні особливо тяжкого злочину та засуджено до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Передавання даних про ЗСУ та ТЦК

Як встановило слідство та підтвердив суд, обвинувачена, перебуваючи в Первомайську, підтримувала зв’язок із громадянами Російської Федерації через месенджер Telegram.

Встановлено, що вона:

  • 24 вересня та 12 жовтня 2024 року надіслала своїй сестрі, яка проживає на території РФ, 12 фото та 3 відеозаписи, а також ще 13 фотозображень, на яких було зафіксовано розміщення військовослужбовців (групи оповіщення ТЦК) у районі мостової розв’язки на річку Південний Буг у Первомайську. Жінка пояснила сестрі, що інформувала її про «проведення мобілізаційних заходів».
  • 21 березня 2025 року ініціативно розпочала листування з представником РФ, чия діяльність була спрямована на збір інформації про ЗСУ. В повідомленні вона детально описала активізацію військового транспорту, чутки про «облави» та переміщення вантажних військових машин і бензовозів.
  • Цього ж дня надіслала йому альбом із шістьма фотозображеннями, на яких було зафіксовано колону військової техніки ЗСУ (три броньовані автомобілі Humvee) в центральній частині Первомайська.

Суд підтвердив, що інформація, поширена обвинуваченою, не була у відкритому доступі Генерального штабу ЗСУ чи інших уповноважених державних органів.

Робоче місце як «пункт збору»

Слідство встановило, що жінка збирала інформацію як за місцем свого проживання, так і на робочому місці – в комунальному закладі «Дитяча музична школа» на вулиці Грушевського в Первомайську, де працювала секретаркою директора.

Під час обшуку у неї вилучили мобільний телефон, де, окрім листування, виявили 77 фотозображень військової техніки та військовослужбовців ЗСУ. Також було підтверджено, що акаунт підсудної був підписаний на низку проросійських Telegram-спільнот.

Рішення суду

У судовому засіданні обвинувачена вину визнала повністю та щиро покаялася, заявивши, що не мала на меті завдавання шкоди обороноздатності країни.

Суд врахував, що злочин, передбачений ч. 3 ст. 114-2 КК України (Несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ в умовах воєнного стану з метою передачі агресору), є особливо тяжким і характеризується «вкрай високою суспільною небезпекою».

Жінку засудили до восьми років позбавлення волі.

Раніше журналіст Володимир Золкін назвав загальну рису українських колаборантів. Усі вони ненавидять Україну як державу. Проти пісень, вишиванок і борщу з салом вони нічого не мають. Однак прагнуть, аби Україна була у складі великої Росії.

Нагадаємо, Дарницький районний суд міста Києва визнав експрацівника Київської обласної державної адміністрації Максима Ніколаюка винним у державній зраді. У 2023-2024 роках Ніколаюк був головним спеціалістом Департаменту соціального захисту населення Київської облдержадміністрації. На початку березня 2024 року він був залучений до конфіденційного співробітництва керівництвом головного управління Генштабу збройних сил Російської Федерації.

Також зрадник ЗСУ очолив російський наступ на Куп’янськ. Генерал-лейтенант Сергій Стороженко – колишній офіцер Збройних сил України. Народжений у 1975 році в селі Мурафа на Харківщині, Стороженко розпочав службу у ЗСУ у 1992 році, пройшов шлях від командира роти до комбата, служив у Косові в складі сил KFOR. Після анексії Криму у 2014 році він перейшов на бік Росії, отримав російський паспорт і очолив 126-ту бригаду берегової охорони. У 2023 році за указом Володимира Путіна він був підвищений до генерал-лейтенанта та призначений командиром 6-ї армії, яка нині веде бої на Куп’янському напрямку.

