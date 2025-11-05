Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 5 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 5 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 329 танків
фото: Facebook/72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Протягом минулої доби українські захисники знищили 900 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 5 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 5 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 5 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 145 670 (+900) осіб
  • танків – 11 329 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 23 535 (+3) од.
  • артилерійських систем – 34 273 (+24) од.
  • РСЗВ – 1 535 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 237 (+2) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 258 (+398) од.
  • крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 574 (+70) од.
  • спеціальна техніка – 3 990 (+0) од.
Втрати ворога станом на 5 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1351-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати окупанти Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11235 танків
Втрати ворога станом на 6 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
6 жовтня, 07:36
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 8 жовтня 2025 року
8 жовтня, 08:16
Генштаб: Сили оборони уразили Брянський хімічний завод
Генштаб: Сили оборони уразили Брянський хімічний завод
21 жовтня, 22:59
Ступінь завданих збитків на обох об'єктах наразі уточнюється
Генштаб підтвердив атаку на нафтопереробний завод у Махачкалі
22 жовтня, 14:23
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 26 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2025 року
11 жовтня, 08:21
Олександр Корнєєв мав відсидіти 13 років за вбивство двох людей, але підписав контракт
Через місяць після обміну окупант знову опинився в українському полоні
12 жовтня, 19:14
Ібрагім Набер (ліворуч) та члени його команди отримали поранення
Російський дрон поранив журналіста Die Welt на сході України
28 жовтня, 15:17
Противник продовжує нести втрати серед особового складу та техніки
Військово-Морські Сили ЗСУ підбили підсумки бойової роботи за жовтень
1 листопада, 09:52
Путін відвідав військовий госпіталь
Путін з іконами провідав фейкових військових у шпиталі (фото, відео)
31 жовтня, 10:46

Події в Україні

Втрати ворога станом на 5 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 5 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2025
Авіакатастрофа у США, вибухи в Росії: головне за ніч
Авіакатастрофа у США, вибухи в Росії: головне за ніч
Лінія фронту станом на 4 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 4 листопада 2025. Зведення Генштабу
В Україні запроваджено нову ID-картку для військових
В Україні запроваджено нову ID-картку для військових

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua