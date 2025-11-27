Головна Країна Кримінал
Окупанти вбили п'ятьох полонених захисників під Гуляйполем

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Окупанти вбили п'ятьох полонених захисників під Гуляйполем
Росіяни здійснили злочин вранці 27 листопада на Гуляйпільському напрямку
колаж: Офіс генерального прокурора

Українські правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом воєнного злочину

У Запорізькій області росіяни вбили п'ятьох українських захисників, які потрапили у полон та не могли чинити опору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що злочин стався на Гуляйпільському напрямку вранці 27 листопада. «Російські військові холоднокровно розстріляли наших захисників, які перебували у полоні», – зазначає Генеральна прокуратура.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальній справі за фактом воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством. Максимальне покарання – довічне ув'язнення. «Такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець вважає, що Росія вбиває українських військовополонених для залякування власних солдатів і для того, аби продемонструвати зневагу до міжнародного гуманітарного права.

До слова, полонений російський окупант, який розстрілював цивільних під Куп'янськом, отримав довічне тюремне ув’язнення. Йдеться про 21-річного рецидивіста Артема Кулікова, який воював у 23-й мотострілецькій бригаді 6-ї загальновійськової армії РФ. Наприкінці 2024 року окупант мобілізувався з Нижньогородської тюрми. Він відбував покарання за розбій та крадіжки.

Раніше СБУ оголосила підозру іншому полоненому окупанту, який брав участь у розстрілах полонених воїнів ЗСУ під час повторного вторгнення на Харківщину у 2024 році. Вбивця мав дві судимості за розбій та наркоторгівлю у РФ.

Теги: Запорізька область вбивство окупанти

