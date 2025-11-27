Окупанти вбили п'ятьох полонених захисників під Гуляйполем

Українські правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом воєнного злочину

У Запорізькій області росіяни вбили п'ятьох українських захисників, які потрапили у полон та не могли чинити опору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що злочин стався на Гуляйпільському напрямку вранці 27 листопада. «Російські військові холоднокровно розстріляли наших захисників, які перебували у полоні», – зазначає Генеральна прокуратура.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальній справі за фактом воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством. Максимальне покарання – довічне ув'язнення. «Такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець вважає, що Росія вбиває українських військовополонених для залякування власних солдатів і для того, аби продемонструвати зневагу до міжнародного гуманітарного права.

До слова, полонений російський окупант, який розстрілював цивільних під Куп'янськом, отримав довічне тюремне ув’язнення. Йдеться про 21-річного рецидивіста Артема Кулікова, який воював у 23-й мотострілецькій бригаді 6-ї загальновійськової армії РФ. Наприкінці 2024 року окупант мобілізувався з Нижньогородської тюрми. Він відбував покарання за розбій та крадіжки.

Раніше СБУ оголосила підозру іншому полоненому окупанту, який брав участь у розстрілах полонених воїнів ЗСУ під час повторного вторгнення на Харківщину у 2024 році. Вбивця мав дві судимості за розбій та наркоторгівлю у РФ.