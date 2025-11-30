Втрати ворога станом на 30 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1160 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 30 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 30 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 30 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 172 860 (+1160) осіб.
- танків – 11 386 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 672 (+14) од.
- артилерійських систем – 34 740 (+7) од.
- РСЗВ – 1 552 (+2) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 430 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 85 851 (+508) од.
- крилаті ракети – 4 024 (+29) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 512 (+499) од.
- спеціальна техніка – 4 010 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1376-й день повномасштабної війни в Україні.
