На війні загинув онук Левка Лук’яненка

Антон Стасів служив у лавах ЗСУ

На фронті у боях з російською армією загинув онук Левка Лук’яненка Антон Стасів, який служив у ЗСУ. Сумну звістку повідомив дисидент, політв’язень та народний депутат І скликання Олесь Шевченко у Facebook, повідомляє «Главком».

Олесь Шевченко висловив свої співчуття родині загиблого героя. «Дорога пані Надіє, висловлюю Вам і всій родині Левка Лук'яненка глибоке співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю на фронті Вашого любого онука Антона. Вічна і світла пам'ять Герою – він за Україну голову поклав!» – написав він.

Про загибель онука Левка Лук’яненка також повідомила журналістка Мирослава Малик. У своєму дописі вона згадала про діда полеглого онука Антона. «Онук символа моральної стійкості й вірності українській ідеї Левка Лукʼяненка – на щиті. Дід 25 років провів у радянських тюрмах та таборах – онук пішов у військо, щоб не допустити тієї тюремщини тут. Дід написав Акт проголошення незалежності України – онук поклав за цю незалежність життя», – написала журналістка.

Згодом журналістка опублікувала ще один допис, де вибачилася за те, що спочатку повідомила, що загинув онук Левка Лук'яненка Захар. Однак він живий і продовжує стояти на захисті України.

Цю інформацію поширила низка ЗМІ разом зі світлиною Захара, тож медійниця пояснила в чому річ. «Вибачте, я в коментарі після розмови з паном Олесем вказала, що загинув Захар, але це не так. Найперше: четверо хлопців – усі діти пані Любові, доньки пані Надії – дружини пана Левка. Однак усі називаються онуками Лукʼяненка. Троє із чотирьох пішли до війська: Остап, Антон та Захар. Я знала лише про Захара, оскільки саме Захар Стасів є головою фонду Левка Лукʼяненка і давав інтервʼю. І так, як я знала, що своїх дітей пан Левко не мав, одразу подумала на Захара. Однак загинув Антон. Брат Захара. Син пані Любові, доньки пані Надії. Онук Левка Лукʼяненка», – зауважила Мирослава Малик.

Раніше «Главком» розповідав про те, як у рідному селі Левка Лук'яненка діти покладали квіти до пам'ятника з серпом і молотом. У селі Хрипівка на Чернігівщині, де народився дисидент Левко Лук'яненко, педагоги привели дітей покладати квіти під радянський памʼятник. Активіст Вадим Поздняков заявив, що він написав звернення на адресу громади щодо негайного демонтажу радянської символіки.