СБУ ідентифікувала бойовика, який вирізав літеру «Z» на чолі полоненого українського воїна

Командиру «козачого полку ЛНР» заочно повідомлено про підозру у порушенні Конвенції про поводження з військовополоненими

Служба безпеки України ідентифікувала та заочно повідомила про підозру ще одному російському бойовику, причетному до жорстоких воєнних злочинів проти українських військовополонених. Йдеться про Володимира Полуполтінних – командира створеного окупантами «6-го окремого мотострілецького козачого полку ЛНР», який входить до складу збройних формувань Південного військового округу РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, 10 червня 2022 року, під час боїв на східному фронті, фігурант віддав наказ своїм підлеглим на катування українських воїнів, які потрапили в полон. Розслідування встановило, що Полуполтінних не лише віддав наказ, але й особисто брав участь у тортурах.

«Задокументовано, що під час одного з катувань він ножем вирізав на чолі військовополоненого українця літеру «Z»», – йдеться у матеріалах СБУ.

Фігурант є мешканцем тимчасово окупованої Луганщини, який приєднався до незаконних збройних формувань ще у 2014 році. З початку повномасштабної війни він брав активну участь у бойових діях проти України.

Слідчі СБУ заочно повідомили Володимиру Полуполтінних про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).

СБУ наголошує, що такі дії є прямим порушенням вимог статей 4, 13, 14, 15 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими, яка забороняє будь-який незаконний акт чи бездіяльність, що створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого.

