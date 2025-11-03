Головна Країна Події в Україні
СБУ ідентифікувала бойовика, який вирізав літеру «Z» на чолі полоненого українського воїна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
СБУ ідентифікувала бойовика, який вирізав літеру «Z» на чолі полоненого українського воїна
Фігурант є мешканцем тимчасово окупованої Луганщини
фото: СБУ

Командиру «козачого полку ЛНР» заочно повідомлено про підозру у порушенні Конвенції про поводження з військовополоненими

Служба безпеки України ідентифікувала та заочно повідомила про підозру ще одному російському бойовику, причетному до жорстоких воєнних злочинів проти українських військовополонених. Йдеться про Володимира Полуполтінних – командира створеного окупантами «6-го окремого мотострілецького козачого полку ЛНР», який входить до складу збройних формувань Південного військового округу РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, 10 червня 2022 року, під час боїв на східному фронті, фігурант віддав наказ своїм підлеглим на катування українських воїнів, які потрапили в полон. Розслідування встановило, що Полуполтінних не лише віддав наказ, але й особисто брав участь у тортурах.

«Задокументовано, що під час одного з катувань він ножем вирізав на чолі військовополоненого українця літеру «Z»», – йдеться у матеріалах СБУ.

Фігурант є мешканцем тимчасово окупованої Луганщини, який приєднався до незаконних збройних формувань ще у 2014 році. З початку повномасштабної війни він брав активну участь у бойових діях проти України.

Слідчі СБУ заочно повідомили Володимиру Полуполтінних про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).

СБУ наголошує, що такі дії є прямим порушенням вимог статей 4, 13, 14, 15 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими, яка забороняє будь-який незаконний акт чи бездіяльність, що створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України викрила і затримала ще одного інформатора росіян, який діяв у Полтавській та Кіровоградській областях. Хлопець шпигував за рухом військових ешелонів, що прямували до передової через центральні регіони України.

За даними правоохоронців, 18-річний житель Кременчуцького району приховано встановив на одній із ділянок «Укрзалізниці» мінікамеру з додатковим акумулятором і можливістю віддаленого доступу. Через це російські спецслужби могли в режимі реального часу відстежувати маршрути вантажних поїздів ЗСУ та оцінювати, скільки бронетехніки рухається в бік фронту.

Теги: СБУ окупанти підозра полон

