Росія дозволила окупантам привласнювати майно українців на захоплених територіях

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія дозволила окупантам привласнювати майно українців на захоплених територіях
фото з відкритих джерел

Раніше захоплення майна здійснювалося через регіональні «постанови» чи рішення псевдосудів, а зараз РФ схвалила ініціативу, яка дозволяє визнавати «безгосподарне майно» державною власністю на окупованих територіях

Російська влада офіційно узаконила привласнення окупантами майна українців на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

20 жовтня урядова комісія РФ схвалила ініціативу Міністерства будівництва, яка дозволяє визнавати «безгосподарне майно» державною власністю в окупованих районах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Під це визначення потрапляють квартири, будинки та інші приміщення, власників яких нібито «неможливо встановити» або щодо яких «відсутні документи». Відтепер такі об’єкти офіційно передаватимуть у користування окупаційним адміністраціям або «новим мешканцям» – військовим, поліціянтам, чиновникам і вчителям, яких Росія завозить у захоплені регіони.

Як повідомили в Центрі протидії дезінформації, раніше подібне захоплення майна здійснювалося через регіональні «постанови» чи рішення псевдосудів, а Москва формально залишалася осторонь. Тепер же Кремль легалізував це мародерство на федеральному рівні.

«Рішення Москви лише підтверджує, що відчуження «безгосподарної» нерухомості є елементом цілеспрямованої політики витіснення українського населення з тимчасово окупованих територій і заселення цих регіонів лояльними до Кремля громадянами Росії», – наголосили в ЦПД.

Як відомо, Кремль офіційно запускає програму колонізації ТОТ, яка фактично означає легалізацію політики заміщення населення – витіснення місцевих мешканців і заселення «нових росіян».

«Главком» писав, що на тимчасово окупованих територіях України російська влада розпочала активну русифікацію дітей ще на рівні дитячих садків. 

У старших групах запровадили заняття з «мовного розвитку», під час яких дітей навчають російської мови та поступово витісняють українські слова.

Зазначається, що мета таких занять – прищепити дітям російську вимову з раннього віку та знищити ознаки української ідентичності.

До слова, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях. 

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.

Теги: окуповані території окупанти майно

