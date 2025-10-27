Головна Країна Події в Україні
У багатьох містах тимчасово окупованого Криму зірвано опалювальний сезон

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У багатьох містах тимчасово окупованого Криму зірвано опалювальний сезон
Крим під загрозою холодної зими: старт опалення затримується
фото: Уніан

У Сімферополі та інших містах Криму будинки залишаються без тепла через аварії та зношені тепломережі

У багатьох містах тимчасово окупованого Криму старт опалювального сезону зірвано: мешканці скаржаться на відсутність тепла, а комунальні служби не встигають ліквідувати прориви на тепломережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

За даними місцевих активістів, у кримській столиці опалення обіцяли підключити ще 20 жовтня, але до 26 жовтня багато будинків та цілих вулиць залишаються без тепла, 

«У Сімферополі зараз (26 жовтня) дуже багато обурення через те, що багатоквартирні будинки й навіть цілі вулиці досі залишаються без опалення – наприклад, Суходільна, Тролейбусна та інші. По всьому місту видно осередки проривів теплотрас, звідки клубами йде пара. Комунальники не встигають ліквідовувати аварії», – повідомив активіст.

Причина затримки опалювального сезону – не лише слабка підготовка до зими, а й фізичне зношення тепломереж, які не витримують навантаження, особливо у районах із масовою забудовою.

Кримський проросійський політик і блогер Степан Кіскін закликав главу Криму Сергія Аксьонова покарати відповідальних за зрив опалювального сезону.

«Закликаю знову і знову Главу Криму Сергія Аксьонова захистити населення Криму від такого кадрового складу кримських чиновників, від яких уже не лише морально, а й фізично страждає весь народ», – заявив блогер.

Експерти зазначають, що деякі паспорти готовності будинків могли бути фальсифіковані, адже системи опалення порожні і будинки фактично не готові до зими. Ситуацію ускладнюють аварії – наприклад, на вулиці Лермонтова у Сімферополі прорвало трубу, затопивши під’їзд із 9 по 1 поверх.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму продовжуються масштабні порушення прав людини. За даними Представництва президента України в Криму та прокуратури АРК, наразі окупанти утримують понад 220 політичних в’язнів, більшість із яких перебувають на території Росії.

