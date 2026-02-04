Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 4 лютого 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 4 лютого 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 4 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 57 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 3875 дронів-камікадзе та здійснив 2995 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

4 лютого станом на 22:00 відбулося 110 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 17 окупантів та поранили 18, знищили одну артилерійську систему, знищили 32 безпілотні літальні апарати, три одиниці автомобільного та дві одиниці спеціального транспорту, також уражено один танк, одну артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки та 11 укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав два авіаудари, скину п’ять авіабомб та здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Лінія фронту станом на 4 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Графське та Вовчанські Хутори. Українські підрозділи відбили чотири атаки російських загарбників.

Лінія фронту станом на 4 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Три атаки відбили українські захисники, ворог здійснював наступальні дії у бік Куп’янська.

Лінія фронту станом на 4 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили шість атак в бік населених пунктів Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Лиман.

Лінія фронту станом на 4 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбивали вісім спроб окупантів просунутися вперед, в районах Платонівки, Дронівки та у бік Рай-Олександрівки й Різниківки. Чотири боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 4 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наші оборонці зупинили дві наступальні дії в районі Васюківки.

Лінія фронту станом на 4 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Яблунівка та Софіївка. Один бій триває.

Лінія фронту станом на 4 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у напрямку Вільного. У деяких локаціях бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 4 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів, у районах Зеленого Гаю та Соснівки. Противник завдав авіаудару по Покровському.

Лінія фронту станом на 4 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Українські оборонці відбивали 16 атак окупантів у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Нового Запоріжжя, Залізничного. Чотири боєзіткнення тривають. Авіаударів зазнали Зелене, Залізничне, Чарівне, Воздвижівка та Верхня Терса.

Лінія фронту станом на 4 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Противник здійснював одну наступальну дію в районі Степногірська. Ворог завдав авіаудару до Комишувасі.

Лінія фронту станом на 4 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1442-й день повномасштабної війни в Україні.

Лінія фронту станом на 4 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 4 лютого 2026. Зведення Генштабу
Світла буде ще менше. Шмигаль розповів про стан енергосистеми
Світла буде ще менше. Шмигаль розповів про стан енергосистеми
Перший раунд переговорів в Абу-Дабі, підозра Гуньку, розмова Трампа з Сі. Головне за 4 лютого 2026
Перший раунд переговорів в Абу-Дабі, підозра Гуньку, розмова Трампа з Сі. Головне за 4 лютого 2026
Як будуть вимикати світло 5 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 5 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Київ отримав партію генераторів від Франції
Київ отримав партію генераторів від Франції
Працює фронтова ППО: Третій корпус за ніч «мінуснув» 33 шахеди, які росіяни скерували на мирні міста
Працює фронтова ППО: Третій корпус за ніч «мінуснув» 33 шахеди, які росіяни скерували на мирні міста

