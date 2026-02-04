Лінія фронту станом на 4 лютого 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 57 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 3875 дронів-камікадзе та здійснив 2995 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

4 лютого станом на 22:00 відбулося 110 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 17 окупантів та поранили 18, знищили одну артилерійську систему, знищили 32 безпілотні літальні апарати, три одиниці автомобільного та дві одиниці спеціального транспорту, також уражено один танк, одну артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки та 11 укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав два авіаудари, скину п’ять авіабомб та здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Графське та Вовчанські Хутори. Українські підрозділи відбили чотири атаки російських загарбників.

На Куп’янському напрямку

Три атаки відбили українські захисники, ворог здійснював наступальні дії у бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили шість атак в бік населених пунктів Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Лиман.

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбивали вісім спроб окупантів просунутися вперед, в районах Платонівки, Дронівки та у бік Рай-Олександрівки й Різниківки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку

Наші оборонці зупинили дві наступальні дії в районі Васюківки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Яблунівка та Софіївка. Один бій триває.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у напрямку Вільного. У деяких локаціях бої досі тривають.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів, у районах Зеленого Гаю та Соснівки. Противник завдав авіаудару по Покровському.

На Гуляйпільському напрямку

Українські оборонці відбивали 16 атак окупантів у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Нового Запоріжжя, Залізничного. Чотири боєзіткнення тривають. Авіаударів зазнали Зелене, Залізничне, Чарівне, Воздвижівка та Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку

Противник здійснював одну наступальну дію в районі Степногірська. Ворог завдав авіаудару до Комишувасі.

Нагадаємо, триває 1442-й день повномасштабної війни в Україні.