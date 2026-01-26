Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Слов’янську-на-Кубані

Українські воїни атакували елементи установки первинної переробки нафти

У ніч на 26 січня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу «Слов'янськ Еко». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Щорічний можливий об’єм переробки цього підприємства складає понад 4 млн тонн нафти. Цей завод є частиною енергетичного тилу РФ та залучений у забезпеченні збройних сил окупаційної армії.

«Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу та вибухи в районі цілі. За попередньою інформацією, уражено елементи установки первинної переробки нафти. Масштаб завданих збитків уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Також уражено склади матеріально-технічного забезпечення підрозділів загарбників на тимчасово окупованих територіях Донецької (м. Донецьк) та Запорізької (с. Солодководне) областей.

Окрім того, з метою послаблення наступальних спроможностей противника, завдано ударів по пункту управління БпЛА підрозділу у районі Великої Новосілки (ТОТ Донецька обл.) і по скупченнях живої сили противника в районах Юнаківки (ТОТ Сумської області) та Колісниківки (Харківської області). Кількість знищених та поранених окупантів з’ясовується.

Нагадаємо, у ніч на 26 січня Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ опинився під ударом безпілотників.

До слова, у 2026 році Україна посіла 20-те місце у глобальному рейтингу військової могутності за версію аналітичного ресурсу Global Firepower. Місце країни в глобальному рейтингу військової могутності оцінюється на основі понад 60 показників, серед яких не лише номінальні показники кількості солдатів і військової техніки, але також економічний і демографічний потенціал.

Так, сильними сторонами України укладачі рейтингу вважають якраз розміри дієвої армії (кількість солдатів і резервістів, а також військової техніки), військово-морський потенціал (ймовірно, завдяки морським дронам), обсяги видобутку вугілля, розміри залізничної мережі та обсяги витрат на оборону. Натомість найслабшими сторонам України названо відсутність підводних човнів і великих бойових кораблів (типу авіаносець, фрегат, корвет, есмінець), власних танкерів, а також великі обсяги споживання вугілля, нафти й газу.