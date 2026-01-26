Головна Київ Новини
Віктор Ющенко показав незламну Троєщину в темряві і звернувся до українців

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Троєщині встановлено наметові пункти обігріву, січень 2025 року
фото зі сторінки Віктора Ющенка у Facebook

Віктор Ющенко: «Не можна вимкнути світло в тих, хто сам є світлом»

Третій президент України Віктор Ющенко на своїй сторінці у Facebook опублікував знакове фото вечірньої Троєщини. На знімку – занурений у повну темряву спальний район столиці, де яскравими острівцями світла виділяються лише пункти незламності та поодинокі вікна багатоповерхівок, підсвічені мешканцями за допомогою альтернативних засобів. Про це інформує «Главком» із посиланням на допис  Ющенка у Facebook

Віктор Ющенко назвав ці намети «вівтарями волі українців», наголосивши, що намагання ворога занурити українців у середньовіччя через відсутність світла, води та тепла приречені на поразку. 

«Ворог, у своєму рабському засліпленні, ніяк не збагне однієї істини: не можна вимкнути світло в тих, хто сам є світлом. ​Я дивлюся на ці кадри і бачу неймовірну внутрішню силу моєї нації», – написав Ющенко.

Третій президент України підкреслив, що згуртованість мешканців лівобережного Києва є символом духу всієї країни. На його думку, сучасна українська свобода має «набагато вищу напругу, ніж будь-які ворожі ракети».

«Ми господарі на своїй Богом даній землі, і нікому не дано зламати хребет українському народу. Бережімо один одного, бо кожен із нас – це і є Україна», – резюмував він.

скриншот

Нагадаємо, що через масовані атаки на енергосистему в Києві продовжують діяти екстрені відключення світла, а понад 800 будинків у столиці залишаються взагалі без світла. Втім, цілодобова робота комунальників та розгортання мережі пунктів незламності дозволяють місту триматися в умовах енергетичного терору росіян. Станом на 25 січня в столиці вже функціонують 1300 «Пунктів незламності», де мешканці можуть отримати базові послуги в умовах знеструмлення та відсутності опалення. 

Як повідомлялося, під час проведення критично важливих аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об’єктів столиці сталася трагедія. Загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук, який допомагав повертати світло та тепло в оселі киян після масованої атаки 24 січня. 

