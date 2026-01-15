Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 15 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 15 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 557 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 150 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 15 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 15 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 15 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 223 090 (+1 150) осіб
  • танків – 11 557 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 23 904 (+2) од.
  • артилерійських систем – 36 182 (+84) од.
  • РСЗВ – 1 611 (+8) од.
  • засоби ППО – 1 277 (+2) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 107 357 (+929) од.
  • крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 74 306 (+187) од.
  • спеціальна техніка – 4 042 (+0) од.
Втрати ворога станом на 15 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1422-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На окупованій Луганщині скасовують соцвиплати заради фінансування війни
На окупованій Луганщині скасовують соцвиплати заради фінансування війни
10 сiчня, 07:59
Росіяни знищують фпв-дронами своїх, які здаються в полон, і це не один випадок
Росіяни б'ють по своїх дронами. Чому це відбувається?
5 сiчня, 12:25
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 497 танків
Втрати ворога станом на 3 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
3 сiчня, 06:54
Станом на 1 січня 2026 року загалом під окупацією перебуває 116 165 км² української землі
Скільки української території росіяни окупували за 2025 рік – аналіз DeepState
1 сiчня, 22:34
РФ вдарила по локомотивному депо
Росія вдарила по залізничній інфраструктурі України
1 сiчня, 14:39
Ситуація на фронті 31 грудня
Лінія фронту станом на 31 грудня 2025. Зведення Генштабу
31 грудня, 2025, 22:13
Рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих
Окупанти скинули на Ізюм авіабомби, є загиблі
20 грудня, 2025, 21:59
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 427 танків
Втрати ворога станом на 17 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
17 грудня, 2025, 10:53
Зустрічі у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Серпень, 2025 рік
Заяви Зеленського та Трампа, атака на Запоріжжя: головне за ніч
16 грудня, 2025, 05:55

Події в Україні

У центрі Львова російський безпілотник атакував дитячий майданчик (відео)
У центрі Львова російський безпілотник атакував дитячий майданчик (відео)
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Втрати ворога станом на 15 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 15 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2026
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua