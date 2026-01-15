Втрати ворога станом на 15 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 150 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 15 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 15 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 15 січня втратила:
- особового складу – близько 1 223 090 (+1 150) осіб
- танків – 11 557 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 23 904 (+2) од.
- артилерійських систем – 36 182 (+84) од.
- РСЗВ – 1 611 (+8) од.
- засоби ППО – 1 277 (+2) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 107 357 (+929) од.
- крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 74 306 (+187) од.
- спеціальна техніка – 4 042 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1422-й день повномасштабної війни в Україні.
