Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Сили оборони на фронті знищили президента Федерації боксу Самарської області

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони на фронті знищили президента Федерації боксу Самарської області
Прощання з ліквідованим окупантом Черновим відбулося сьогодні, 19 січня, у Новокуйбишевську

Окупант Чернов був майстром спорту з боксу

Захисники України ліквідували президента Федерації боксу Самарської області Сергія Чернова. Про це повідомляє «Главком».

Окупант Чернов був майстром спорту з боксу. Російські пропагандисти зазначають, що він «добровольцем пішов на спецоперацію і героїчно загинув під час виконання бойового завдання».

Прощання з ліквідованим окупантом Черновим відбулося сьогодні, 19 січня, у Новокуйбишевську.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: бокс війна окупанти смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На початку повномасштабного вторгнення Олексій Войтюк добровольцем приєднався до захисту України
Вважався зниклим безвісти майже два роки. Згадаймо Олексія Войтюка
Вчора, 09:00
РФ масовано атакувала Київ
Повітряні сили повідомили, чим РФ атакувала Україну
9 сiчня, 09:01
Один із постраждалих будинків у Києві
Удар по Києву. Кличко розповів про перші наслідки комбінованої ворожої атаки
9 сiчня, 05:10
У Дніпрі виникло кілька пожеж
Атака на Дніпро: влада повідомила про стан постраждалих дітей (фото)
7 сiчня, 07:44
Помер старший син експрезидента США Рональда Рейгана
Помер старший син експрезидента США Рональда Рейгана
7 сiчня, 03:32
NYT: Питання гарантій безпеки залишається найскладнішим на шляху до миру в Україні
NYT: Питання гарантій безпеки залишається найскладнішим на шляху до миру в Україні
4 сiчня, 01:22
Будинок, у якому ховалися окупанти
Боєць батальйону «Морок» самотужки знищив трьох окупантів у ближньому бою
3 сiчня, 19:15
Олександру Гоцалюку назавжди 22 роки
У бою на Запоріжжі поліг 22-річний оператор дрона. Згадаймо Олександра Гоцалюка
24 грудня, 2025, 09:00
Безпілотники атакував енергетичну систему Львівщини
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Львівщини безпілотниками
23 грудня, 2025, 09:45

Новини

«Кривбас» оголосив ім'я першого зимового новачка
«Кривбас» оголосив ім'я першого зимового новачка
14 нагород здобули українські борці на турнірі у Франції
14 нагород здобули українські борці на турнірі у Франції
Визначився суперник жіночої збірної України з тенісу у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
Визначився суперник жіночої збірної України з тенісу у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
Сили оборони на фронті знищили президента Федерації боксу Самарської області
Сили оборони на фронті знищили президента Федерації боксу Самарської області
«Полісся» продовжило контракт зі своїм капітаном
«Полісся» продовжило контракт зі своїм капітаном
Талант «Манчестер Сіті» приєднався до українців у «Жироні»
Талант «Манчестер Сіті» приєднався до українців у «Жироні»

Новини

Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Сьогодні, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua