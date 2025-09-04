Лінія фронту станом на 4 вересня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1289-й день повномасштабної війни

Окупанти завдали двох ракетних та 53 авіаційних ударів, застосували три ракети, скинули 80 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1931 дрон-камікадзе та здійснили 3427 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

4 вересня станом на 22:00 відбулося 129 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупиняли чотири атаки ворога в районі населеного пункту Вовчанськ, три боєзіткнення досі тривають.

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив п’ять наступальних дій у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки. Дотепер точиться одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 15 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямках Нового Миру, Шандриголового. Вісім бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили 17 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки та в бік Ямполя, Дронівки, Сіверська й Виїмки. Ще шість боєзіткнень тривають.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано п’ять бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в бік Бондарного та Ступочок.

На Торецькому напрямку

Росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 28 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Кучерів Яр, Рубіжне, Никанорівка, Сухий Яр, Звірове, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки. Три бойових зіткнення тривають до цього часу.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 20 разів атакував в районах населених пунктів Філія, Січневе, Комишуваха, Воскресенка, Маліївка, Темирівка та Ольгівське. Шість бойових зіткнень продовжуються дотепер.

