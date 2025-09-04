Лінія фронту станом на 4 вересня 2025. Зведення Генштабу
В Україні триває 1289-й день повномасштабної війни
Окупанти завдали двох ракетних та 53 авіаційних ударів, застосували три ракети, скинули 80 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1931 дрон-камікадзе та здійснили 3427 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
4 вересня станом на 22:00 відбулося 129 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.
На Південно-Слобожанському напрямку
Наші війська зупиняли чотири атаки ворога в районі населеного пункту Вовчанськ, три боєзіткнення досі тривають.
На Куп'янському напрямку
Противник здійснив п’ять наступальних дій у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки. Дотепер точиться одне бойове зіткнення.
На Лиманському напрямку
Російські загарбники 15 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямках Нового Миру, Шандриголового. Вісім бойових зіткнень тривають до цього часу.
На Сіверському напрямку
Сили оборони відбили 17 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки та в бік Ямполя, Дронівки, Сіверська й Виїмки. Ще шість боєзіткнень тривають.
На Краматорському напрямку
Зафіксовано п’ять бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в бік Бондарного та Ступочок.
На Торецькому напрямку
Росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та Полтавка.
На Покровському напрямку
Загарбницькі підрозділи 28 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Кучерів Яр, Рубіжне, Никанорівка, Сухий Яр, Звірове, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки. Три бойових зіткнення тривають до цього часу.
На Новопавлівському напрямку
Ворог 20 разів атакував в районах населених пунктів Філія, Січневе, Комишуваха, Воскресенка, Маліївка, Темирівка та Ольгівське. Шість бойових зіткнень продовжуються дотепер.
