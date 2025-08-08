Втрати ворога станом на 8 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1040 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 8 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 8 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 8 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 1061350 (+1040) осіб,
- танків ‒ 11083 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23102 (+7) од,
- артилерійських систем – 31232 (+52) од,
- РСЗВ – 1456 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1203 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50168 (+238),
- крилаті ракети ‒ 3555 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57731 (+126) од,
- спеціальна техніка ‒ 3936 (+0).
Як відомо, триває 1262-й день повномасштабної війни в Україні.