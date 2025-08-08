Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 8 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11083 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1040 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 8 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 8 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 8 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1061350 (+1040) осіб,
  • танків ‒ 11083 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23102 (+7) од,
  • артилерійських систем – 31232 (+52) од,
  • РСЗВ – 1456 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1203 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50168 (+238),
  • крилаті ракети ‒ 3555 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57731 (+126) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3936 (+0).
Як відомо, триває 1262-й день повномасштабної війни в Україні.

