Лінія фронту станом на 1 вересня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 1 вересня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 1 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1286-й день повномасштабної війни

Окупанти 44 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1960 дронів-камікадзе та здійснили 3665 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

1 вересня станом на 22:00 відбулося 160 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у напрямку Нової Кругляківки, Новоплатонівки. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 1 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив 14 наступальних дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.

Лінія фронту станом на 1 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 19 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка та Серебрянка. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 1 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Наші оборонці відбили 11 ворожих атак поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки, Виїмки.

Лінія фронту станом на 1 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Зафіксовано шість боєзіткнень. Загарбник намагається просуватись у напрямку населених пунктів Міньківка, Миколаївка та Ступочки. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 1 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни сім разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили у районах Щербинівки на в напрямку Плещіївки, Неліпівки та Русиного Яру.

Лінія фронту станом на 1 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 43 рази намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямку населених пунктів Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 1 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 18 разів атакував в районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Піддубне, Маліївка, Шевченко та у напрямку населених пунктів Філія, Іванівка, Іскра, Олександроград, Новоселівка, Комишуваха. П’ять ворожих атак тривають.

Лінія фронту станом на 1 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1286-й день повномасштабної війни в Україні.

