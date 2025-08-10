Генштаб спростовує фейк про окупацію села на Дніпропетровщині

Генштаб: інформація про окупацію села Дачне на Дніпропетровщині не відповідає дійсності

Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно спростував інформацію про окупацію населеного пункту Дачне, що на Дніпропетровщині. У відомстві наголосили, що українські військові повністю контролюють село. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«Сили оборони продовжують контролювати населений пункт Дачне (Дніпропетровська обл.). Інформація про його окупацію не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними військового командування, українські захисники успішно руйнують наміри окупантів просунутися вперед, завдаючи їм значних втрат та тримаючи визначені рубежі.

Генштаб закликає громадян довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію.

Нагадаємо, Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка у Сумській області. Під час операції українські військові ліквідували 18 загарбників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

В операції зі звільнення населеного пункту були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону.

До слова, цієї ночі росіяни атакували Синельниківщину ударними БпЛА. Наслідки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає «Главком».

Внаслідок ворожого обстрілу виникло декілька займань та є пошкодження інфраструктури. Як повідомив Лисак, руйнування є на транспортному підприємстві.