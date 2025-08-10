Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб спростовує фейк про окупацію села на Дніпропетровщині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб спростовує фейк про окупацію села на Дніпропетровщині
Сили оборони продовжують контролювати населений пункт
фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб: інформація про окупацію села Дачне на Дніпропетровщині не відповідає дійсності

Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно спростував інформацію про окупацію населеного пункту Дачне, що на Дніпропетровщині. У відомстві наголосили, що українські військові повністю контролюють село. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«Сили оборони продовжують контролювати населений пункт Дачне (Дніпропетровська обл.). Інформація про його окупацію не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними військового командування, українські захисники успішно руйнують наміри окупантів просунутися вперед, завдаючи їм значних втрат та тримаючи визначені рубежі.

Генштаб закликає громадян довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію.

Нагадаємо, Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка у Сумській області. Під час операції українські військові ліквідували 18 загарбників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

В операції зі звільнення населеного пункту були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону.

До слова, цієї ночі росіяни атакували Синельниківщину ударними БпЛА. Наслідки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає «Главком».

Внаслідок ворожого обстрілу виникло декілька займань та є пошкодження інфраструктури. Як повідомив Лисак, руйнування є на транспортному підприємстві.

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина окупація Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Сьогодні, 11:15
Вокзал у Синельниковому загорівся після атаки росіян
Окупанти вдарили по вокзалу у Синельниковому (фото, відео)
Сьогодні, 06:55
Підозрюваному може загрожувати до 10 років позбавлення волі
На Дніпропетровщині суддю міськрайонного суду зловили на хабарі
5 серпня, 10:38
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11071 танків
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
5 серпня, 07:23
Ізраїль готується до повної окупації сектора Гази – ЗМІ
Ізраїль готується до повної окупації сектора Гази – ЗМІ
5 серпня, 01:56
Під ударом окупантів уночі були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади
На Дніпропетровщині через обстріли росіян постраждали люди, серед них немовля
4 серпня, 07:55
У Кам'янському загорівся «Епіцентр» після удару балістикою
Атака на Дніпро та область: є жертва та поранені, зруйновано «Епіцентр»
26 липня, 07:47
У аварії загинув 47-річний чоловік
У Кривому Розі ВАЗ зіткнувся з автокраном: загинув водій
25 липня, 19:15
Бійці чеченського батальйону «Ахмат» в окупованому Маріуполі, 2022 рік
Від Чечні до Афганістану: звідки і кого Росія завозить в окупацію замість українців
14 липня, 17:05

Події в Україні

Генштаб спростовує фейк про окупацію села на Дніпропетровщині
Генштаб спростовує фейк про окупацію села на Дніпропетровщині
На Львівщині прикордонні фотопастки зафіксували хижаків
На Львівщині прикордонні фотопастки зафіксували хижаків
Масштабна ДТП сталася на Окружній у Києві. Є постраждалі (відео)
Масштабна ДТП сталася на Окружній у Києві. Є постраждалі (відео)
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
РФ запустила по Україні близько 100 дронів: скільки цілей збито
РФ запустила по Україні близько 100 дронів: скільки цілей збито
На Львівщині затримано підозрюваного у вбивстві пенсіонерки
На Львівщині затримано підозрюваного у вбивстві пенсіонерки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2025
8727
Колишнього ведучого призначено речником Міноборони
7515
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
6104
Прогноз магнітних бур на 10-12 серпня: якою буде сонячна активність
3085
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин

Новини

ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Сьогодні, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua