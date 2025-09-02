Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині

На Покровському напрямку українським бійцям вдалося звільнити селище

Сили оборони звільнили селище Удачне Донецької області та встановили там український прапор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«Зачистка селища Удачне на Донеччині та встановлення прапора. Покровський напрямок», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Сил оборони України також встановили український прапор у селищі Новоекономічне на Донеччині. За звільнення населеного пункту відповідали штурмові групи полку «Скеля». За даними Генштабу, для зачищення селища військовим знадобилося два тижні.

До слова, Сили оборони України зачистили від російських окупантів ще два населених пункти на Сумщині. Раніше українські захисники звільнили Кіндратівку.

Як повідомлялося, у серпні ворог провів близько 5027 штурмових дії, це менше ніж у липні, червні та травні. Як зазначають аналітики DeepState, загалом у серпні впала інтенсивність атак у порівнянні з трьома попередніми місяцями. В першу чергу це пов'язано з ротацією підрозділів збройних сил РФ.