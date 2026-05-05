Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зустріч Зеленського з королем Бахрейну, удари по Україні. Головне за 5 травня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зустріч Зеленського з королем Бахрейну, удари по Україні. Головне за 5 травня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 5 травня 2026 року

У Манамі президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. Парламент Румунії відправив у відставку уряд на чолі з Іліє Боложаном. Російська терористична армія атакувала Україну.

«Главком» склав добірку головних подій 5 травня.

Відбулася перша за 23 роки зустріч лідерів України та Бахрейну

Володимир Зеленський поговорив з Хамадом бін Ісою Аль Халіфою
Володимир Зеленський поговорив з Хамадом бін Ісою Аль Халіфою
фото: Офіс президента

Сьогодні, 5 травня, у Манамі президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. Це перший візит Зеленського до королівства та водночас перша зустріч лідерів України та Бахрейну з 2003 року.

Румунія відправила у відставку проєвропейський уряд

Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан залишив будівлю парламенту
Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан залишив будівлю парламенту
фото: flickr.com/parliamentrm

Парламент Румунії відправив у відставку уряд на чолі з Іліє Боложаном, підтримавши вотум недовіри рекордною кількістю голосів. За резолюцію про недовіру уряду, ініційовану партіями PSD та AUR, проголосував 281 парламентар при мінімально необхідних 233 голосах. Це стало найбільшою кількістю голосів «за» відставку Кабінету Міністрів за всю історію румунського парламенту.

РФ атакувала Україну

Окупанти атакували КАБами Запоріжжя
Окупанти атакували КАБами Запоріжжя
фото: Іван Федоров/Telegram

Російська терористична армія атакувала КАБами кілька підприємств Запоріжжя. Загинуло 12 людей, ще 37 постраждали.

Також 5 травня близько 17:00 російські окупаційні війська скинули три фугасні авіабомби на центр Краматорська на Донеччині. Щонайменше п'ятеро людей загинули.

СБУ атакувала один із ключових НПЗ РФ

Служба безпеки України спільно із Силами оборони уразила об’єкти нафтової інфраструктури в Ленінградській області Росії, зокрема НПЗ СБУ уразила один із найбільших НПЗ РФ «Кірішінафтооргсинтез» та нафтоперекачувальну станцію та нафтоперекачувальну станцію «Кіріші».

Інші важливі новини

  • Іран вдарив по Еміратах.
  • Правоохоронці повідомили Дубінському про підозру.
  • Британія ввела санкції проти вербувальників «Алабуги».
  • Один із найбільших НПЗ РФ зупинився після удару дронів.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський війна росія Румунія санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уночі російська терористична армія вдарила по Україні
РФ атакувала енергооб'єкти, залізницю. Президент повідомив деталі нічного удару
1 травня, 10:25
У Шосткинській громаді було пошкоджено автозаправну станцію
Обстріл Сумщини: загинули люди, пошкоджено енергооб'єкт та АЗС (фото)
27 квiтня, 07:36
Володимир Зеленський і Рафаель Гроссі обговорили, які зусилля та ресурси потрібні для повноцінного відновлення конфайнменту
Зеленський та Гроссі побували на відкритті нової експозиції Національного музею «Чорнобиль»
26 квiтня, 16:59
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Трохи позитиву від головного українського дипломата
23 квiтня, 11:12
Сенат США відхилив резолюцію демократів і знову підтримав курс Трампа щодо Ірану
Сенат США знову провалив спробу зупинити війну з Іраном
23 квiтня, 01:48
Наслідки прильоту тритонної російської авіабомби у Костянтинівці
Ворог вдарив тритонною авіабомбою по Костянтинівці: знесло квартал багатоповерхівок (відео)
21 квiтня, 12:25
Зрадник Олександр Половков дістався до справедливого фіналу
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
20 квiтня, 11:37
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 866 танків
Втрати ворога станом на 16 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
16 квiтня, 08:03
Іран теж платить високу ціну
Чи існує прийнятний вихід з війни в Ірані для всіх сторін?
5 квiтня, 23:03

Події в Україні

Зустріч Зеленського з королем Бахрейну, удари по Україні. Головне за 5 травня 2026
Зустріч Зеленського з королем Бахрейну, удари по Україні. Головне за 5 травня 2026
Олександрівський напрямок: Сили оборони зірвали наступ Росії (відео)
Олександрівський напрямок: Сили оборони зірвали наступ Росії (відео)
Російські удари змусили Україну збільшити імпорт газу
Російські удари змусили Україну збільшити імпорт газу
Окупанти атакували КАБами Запоріжжя: кількість загиблих зросла (оновлено)
Окупанти атакували КАБами Запоріжжя: кількість загиблих зросла (оновлено)
Росіяни скинули авіабомби на центр Краматорська: загинули цивільні, є поранені (оновлено)
Росіяни скинули авіабомби на центр Краматорська: загинули цивільні, є поранені (оновлено)
Окупаційна адміністрація Криму скасувала парад на 9 травня
Окупаційна адміністрація Криму скасувала парад на 9 травня

Новини

Росія вдарила по відділеннях «Укрпошти» у трьох областях
Сьогодні, 20:57
Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Сьогодні, 18:43
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Сьогодні, 17:30
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Сьогодні, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua