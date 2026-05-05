Зустріч Зеленського з королем Бахрейну, удари по Україні. Головне за 5 травня 2026

Дайджест новин 5 травня 2026 року

У Манамі президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. Парламент Румунії відправив у відставку уряд на чолі з Іліє Боложаном. Російська терористична армія атакувала Україну.

«Главком» склав добірку головних подій 5 травня.

Відбулася перша за 23 роки зустріч лідерів України та Бахрейну

Володимир Зеленський поговорив з Хамадом бін Ісою Аль Халіфою фото: Офіс президента

Сьогодні, 5 травня, у Манамі президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. Це перший візит Зеленського до королівства та водночас перша зустріч лідерів України та Бахрейну з 2003 року.

Румунія відправила у відставку проєвропейський уряд

Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан залишив будівлю парламенту фото: flickr.com/parliamentrm

Парламент Румунії відправив у відставку уряд на чолі з Іліє Боложаном, підтримавши вотум недовіри рекордною кількістю голосів. За резолюцію про недовіру уряду, ініційовану партіями PSD та AUR, проголосував 281 парламентар при мінімально необхідних 233 голосах. Це стало найбільшою кількістю голосів «за» відставку Кабінету Міністрів за всю історію румунського парламенту.

РФ атакувала Україну

Окупанти атакували КАБами Запоріжжя фото: Іван Федоров/Telegram

Російська терористична армія атакувала КАБами кілька підприємств Запоріжжя. Загинуло 12 людей, ще 37 постраждали.

Також 5 травня близько 17:00 російські окупаційні війська скинули три фугасні авіабомби на центр Краматорська на Донеччині. Щонайменше п'ятеро людей загинули.

СБУ атакувала один із ключових НПЗ РФ

Служба безпеки України спільно із Силами оборони уразила об’єкти нафтової інфраструктури в Ленінградській області Росії, зокрема НПЗ СБУ уразила один із найбільших НПЗ РФ «Кірішінафтооргсинтез» та нафтоперекачувальну станцію та нафтоперекачувальну станцію «Кіріші».

