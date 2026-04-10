В одному з портів Одещини через ворожу атаку стався витік олії: подробиці

glavcom.ua
В порту Одеси триває ліквідація наслідків атаки
Ілюстративне фото

Через ворожу дронову атаку вранці 10 квітня в одному з портів Одещини стався витік олії без подальшого займання

Зранку 10 квітня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок влучання дрона зафіксовано пошкодження резервуару з олією. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком».

За словами очільника обласної військової адміністрації, удар прийшовся по території одного з портів регіону. Ураження резервуару призвело до розливу продукції, проте катастрофічних наслідків вдалося уникнути.

«Зафіксовано ураження резервуару. Стався витік олії без подальшого загорання. На щастя, постраждалих немає», – зазначив Олег Кіпер.

Наразі на місці події працюють відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків витоку та оцінюють масштаби пошкоджень. Ситуація перебуває під контролем, пожежі на об'єкті не виникло.

Нагадаємо, майже всю ніч російська армія била по Одесі безпілотниками. Завдяки Силам оборони житлова забудова залишилася неушкодженою. Зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

«Главком» писав, що уночі 9 квітня російські війська вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під удар потрапив обʼєкт критичної інфраструктури. Також увечері 8 квітня російська терористична армія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини.

Раніше стало відомо, що Російська Федерація атакувала портову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. Унаслідок влучань спалахнули пожежі на території портової інфраструктури та в складських приміщеннях.


 

