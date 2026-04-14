Запорізька атомна станція відновила зовнішнє живлення після чергового блекауту

glavcom.ua
ЗАЕС півтори години перебувала у блекауті внаслідок недолугих дій загарбників
Зовнішнє електроживлення Запорізької атомної електростанції, яке було перерване вранці 14 квітня через дії російських окупантів, вдалося повністю відновити. Станція оговтується після чергового критичного інциденту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Енергоатом».

Повідомляється, що внаслідок недолугих дій загарбників на тимчасово окупованій території Запорізька атомна станція опинилася в блекауті. На станції автоматично запустилися 19 резервних дизель-генераторів. Це дозволило уникнути перегріву активних зон реакторів та басейнів витримки ядерного палива.

Фахівці наголошують, що хоча напругу на станцію повернули, кожен такий «експеримент» окупантів наближає обладнання до межі зносу.

«Робота найбільшого атомного обʼєкту Європи під управлінням російських загарбників систематично становить загрозу для всього європейського регіону. Від початку окупації станція вже пережила 13 блекаутів та неодноразово опинялася в умовах критичного обмеження зовнішнього живлення», – заявляють в компанії.

В «Енергоатомі» також заявили, що атомна станція повинна якнайшвидше повернутися під контроль України.

Зауважимо, Запорізька атомна електростанція – це найбільша в Європі й третя у світі за сукупною потужністю атомна електростанція. Вона складається з шести атомних енергоблоків по 1 ГВт кожен. 4 березня 2022 року в ході повномасштабного російського вторгнення, електростанція була захоплена російськими військами.

«Главком» писав, що Запорізька атомна електростанція вранці залишилась без зовнішнього електропостачання. Як повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії, вранці перестала працювати остання зовнішня лінія електропередач Запорізької АЕС. Станція повністю втратила зовнішнє живлення.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання.

Читайте також:

Читайте також

В іноземне судно влучив російський ударний безпілотник
Росія атакувала судно під прапором Ліберії, яке прямувало до українського порту (фото)
Сьогодні, 17:21
Після ліквідації загоряння рятувальники розпочали демонтаж аварійних конструкцій
У розтрощеній атакою квартирі в Cумах вціліла паска: фото, що вражає
11 квiтня, 16:59
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Великоднє перемир’я: Сибіга оцінив шанси дотримання ворогом
10 квiтня, 10:54
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53
Понад 40 разів впродовж дня ворог атакував три райони області
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: наслідки прильотів
31 березня, 19:52
Російський «мисливець на дронів» став здобиччю української армії
Генштаб заявив про знищення російського комплексу «Валдай» і складів боєприпасів
27 березня, 12:46
Ситуація на фронті 25 березня
Лінія фронту станом на 25 березня 2026. Зведення Генштабу
25 березня, 22:26
Окупанти вдарили біля одного із терміналів логістичного оператора
Окупанти вдарили по Запоріжжю: поранено людей
17 березня, 06:53
За словами військового, на російських блокпостах перевіряли телефони, і світлина допомагала пройти перевірку
Українець врятувався з окупації завдяки фото на фоні Кремля, доєднався до війська та нищить росіян
14 березня, 21:15

Новини

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Сьогодні, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Сьогодні, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Сьогодні, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
