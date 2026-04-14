Запорізька атомна станція відновила зовнішнє живлення після чергового блекауту

Енергетики відновили роботу Запорізької атомної станції після аварійної зупинки

Зовнішнє електроживлення Запорізької атомної електростанції, яке було перерване вранці 14 квітня через дії російських окупантів, вдалося повністю відновити. Станція оговтується після чергового критичного інциденту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Енергоатом».

Повідомляється, що внаслідок недолугих дій загарбників на тимчасово окупованій території Запорізька атомна станція опинилася в блекауті. На станції автоматично запустилися 19 резервних дизель-генераторів. Це дозволило уникнути перегріву активних зон реакторів та басейнів витримки ядерного палива.

Фахівці наголошують, що хоча напругу на станцію повернули, кожен такий «експеримент» окупантів наближає обладнання до межі зносу.

«Робота найбільшого атомного обʼєкту Європи під управлінням російських загарбників систематично становить загрозу для всього європейського регіону. Від початку окупації станція вже пережила 13 блекаутів та неодноразово опинялася в умовах критичного обмеження зовнішнього живлення», – заявляють в компанії.

В «Енергоатомі» також заявили, що атомна станція повинна якнайшвидше повернутися під контроль України.

Зауважимо, Запорізька атомна електростанція – це найбільша в Європі й третя у світі за сукупною потужністю атомна електростанція. Вона складається з шести атомних енергоблоків по 1 ГВт кожен. 4 березня 2022 року в ході повномасштабного російського вторгнення, електростанція була захоплена російськими військами.

«Главком» писав, що Запорізька атомна електростанція вранці залишилась без зовнішнього електропостачання. Як повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії, вранці перестала працювати остання зовнішня лінія електропередач Запорізької АЕС. Станція повністю втратила зовнішнє живлення.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання.