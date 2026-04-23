Лариса Голуб
Ворог активізував спроби наблизитися до Куп’янська: подробиці
На Куп'янському напрямку українські війська утримують визначені оборонні лінії попри натиск ворога
Російські війська намагаються пробратися до Куп’янська з півночі 

Російські війська активізували спроби заходу в Куп’янськ на Харківщині, намагаючись просунутися через населений пункт Голубівка. Наразі українські Сили оборони стримують атаки, попри скорочення дистанції між позиціями. Про це у телеетері повідомив речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, інформує «Главком».

За словами речника, основна активність ворога зараз зосереджена на північних околицях міста. Росіяни використовують тактику інфільтрації, намагаючись непомітно проникати на нові ділянки.

«Зараз є спроба заходу через населений пункт Голубівка на півночі міста і спроба інфільтрації через нього. Там, на жаль, росіяни підійшли трішки ближче, ніж вони були раніше, тому ці спроби зараз доволі активні, бо сама дистанція між російськими позиціями та містом Куп'янськ скоротилася», – сказав Трегубов. 

Речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов підкреслив, що через просування ворога дистанція між російськими позиціями та самим Куп'янськом скоротилася, що створює додаткові виклики для оборонців міста.

Військовий також зауважив, що крім тактичних маневрів, ситуацію на фронті ускладнюють сезонні зміни. Збільшення рослинності грає на руку противнику, дозволяючи йому краще маскуватися.

За словами речника, російські війська продовжують спроби тиску на українські позиції на лівому березі річки Оскіл.

Вони намагаються зменшити український плацдарм та просунутися у напрямку Куп’янська-Вузлового. Трегубов також наголосив, що заяви російського керівництва про нібито захоплення міста не відповідають реальному стану справ на фронті. 

«Главком» писав, що попри безперервні штурми та спроби окупантів закріпитися на околицях Куп’янська, Сили оборони України повністю контролюють ситуацію. Всі спроби ворога прорвати лінію оборони зазнали краху.

Глава Нацполу поскаржився на «знищення репутації» поліції через мобілізацію
Ворог активізував спроби наблизитися до Куп’янська: подробиці
Через ворожі обстріли знеструмлено сім областей: де ситуація найгірша
Удар по Дніпру: рятувальники виявили ще одного загиблого
У Києві стартує 18-й Київський Безпековий Форум
Ворог атакував безпілотниками Кривий Ріг: наслідки прильотів

