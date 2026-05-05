Окупанти атакували КАБами Запоріжжя: поранено людей, є загиблі (оновлено)
Через ворожу атаку загинуло двоє людей
Російська терористична армія атакувала КАБами кілька підприємств Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
«Горять автомобілі, магазин та підприємство, – такі наслідки ворожої атаки по Запоріжжю», – наголосив Федоров.
За даними влади, унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка.
Зокрема, через ворожу атаку загинуло двоє осіб, вісім людей отримали поранення.
Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Полтавську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок влучань у Полтавському районі зафіксовано численні жертви, значні руйнування інфраструктури та масштабні відключення газу.
Зауважимо, що підступний повторний удар забрав життя чотирьох людей, серед яких – двоє співробітників Державної служби з питань надзвичайних ситуацій. Зокрема, унаслідок нічних атак росіян загинули троє працівників «Нафтогазу».
Також цієї ж ночі ворог атакував Київщину, де постраждали мешканці Броварського та Вишгородського районів.
