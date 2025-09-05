Лінія фронту станом на 5 вересня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1290-й день повномасштабної війни

Російські війська завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1 970 дронів-камікадзе та здійснили 3 565 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

5 вересня станом на 22:00 відбулося 122 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська.

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Колісниківка. Українські захисники зупинили шість ворожих атак, дотепер точиться одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Андріївка, Дружелюбівка, Колодязі, Дробишеве та в бік Ольгівки й Шандриголового. Бої не вщухають у двох локаціях.

На Сіверському напрямку

Дванадцять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просунутися поблизу Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Федорівки, Виїмки та у напрямку Діброви.

На Краматорському напрямку

Дві ворожі атаки відбили наші оборонці в районі Ступочок на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку

Росіяни 11 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку

Окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Філії й Новопавлівки. Досі тривають чотири бойові зіткнення.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Воскресенка, Темирівка, Шевченко, Маліївка, Комишуваха. Бої тривають у чотирьох локаціях.

Нагадаємо, триває 1290-й день повномасштабної війни в Україні.