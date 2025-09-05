Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 5 вересня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 5 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1290-й день повномасштабної війни

Російські війська завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1 970 дронів-камікадзе та здійснили 3 565 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

5 вересня станом на 22:00 відбулося 122 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська.

Лінія фронту станом на 5 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Колісниківка. Українські захисники зупинили шість ворожих атак, дотепер точиться одне бойове зіткнення.

Лінія фронту станом на 5 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Андріївка, Дружелюбівка, Колодязі, Дробишеве та в бік Ольгівки й Шандриголового. Бої не вщухають у двох локаціях.

Лінія фронту станом на 5 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Дванадцять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просунутися поблизу Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Федорівки, Виїмки та у напрямку Діброви.

Лінія фронту станом на 5 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Дві ворожі атаки відбили наші оборонці в районі Ступочок на Краматорському напрямку.

Лінія фронту станом на 5 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 11 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 5 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Філії й Новопавлівки. Досі тривають чотири бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 5 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Воскресенка, Темирівка, Шевченко, Маліївка, Комишуваха. Бої тривають у чотирьох локаціях.

Лінія фронту станом на 5 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1290-й день повномасштабної війни в Україні.

