Лінія фронту станом на 12 серпня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару чотирма ракетами та 67 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1 528 дронів-камікадзе та здійснили 3 637 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

12 серпня станом на 22:00 відбулося відбулося 133 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку було знешкоджено 167 окупантів, з них 116 – безповоротно. Українські воїни знищили дві бойові броньовані машини, 85 безпілотних літальних апаратів, шість автомобілів, дві антени безпілотних літальних апаратів та два пункти управління безпілотних літальних апаратів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув чотирнадцять керованих бомб, здійснив 178 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Від початку доби ворог здійснив три наступальні дії у районі населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку

Агресор атакував поблизу Кіндрашівки, Московки та Куп’янська – українські захисники зупинили п’ять ворожих спроб просунутися вперед.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони у районах Греківки, Мирного, Зарічного, Карпівки, Торського, Діброви та в напрямку Шандриголового й Серебрянки. Три боєзіткнення не вщухають дотепер.

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили вісім штурмів окупаційних військ у районах Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку

Ворог штурмував позиції наших захисників в районах Олександро-Шультиного та Ступочок. Сили оборони успішно відбили обидві атаки загарбників.

На Торецькому напрямку

Чотири рази росіяни штурмували позиції українських підрозділів в районах Неліпівки, Щербинівки та Яблунівки.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник атакував в районах Попового Яру, Володимирівки, Колодязів, Никанорівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, а також у напрямку Родинського та Променя. Наші захисники зупинили 33 штурмові дії противника, ще два боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах Дачного, Новоукраїнки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Воскресенки та Андріївки-Клевцового. Наразі тривають чотири боєзіткнення.

Нагадаємо, триває 1266-й день повномасштабної війни в Україні.