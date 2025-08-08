Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 8 серпня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 8 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 8 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1262-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши при цьому 92 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 1572 дрони-камікадзе та здійснили 4142 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

8 серпня станом на 22:00 відбулося 131 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку – у районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки.

Лінія фронту станом на 8 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив п’ять спроб наступу в районах Мирного, Куп’янська, Голубівки та в напрямку Нової Кругляківки. Одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 8 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбивали 19 штурмових дій у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Зарічне, Колодязі, Торське, Діброва, Серебрянка, а також у бік Шандриголового та Ямполя. Шість боєзіткнень досі тривають.

Лінія фронту станом на 8 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог двічі атакував у районах Григорівки та Федорівки – отримав відсіч.

Лінія фронту станом на 8 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян двічі атакували в районі Часового Яру та Білої Гори.

Лінія фронту станом на 8 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Сьогодні відбулося сім боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру та Плещіївки. Наразі один бій триває.

Лінія фронту станом на 8 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, противник 33 рази атакував у районах населених пунктів Звірове, Володимирівка, Родинське, Полтавка, Бойківка, Червоний Лиман, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, Зелений Кут, а також у напрямку Козацького, Дорожнього та Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, одне боєзіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 8 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах населених пунктів Філія, Зелене Поле, Толстой, Темирівка, Маліївка, Новопіль та Ольгівське. Ще одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 8 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1262-й день повномасштабної війни в Україні.

