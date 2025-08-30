Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ: Російські війська потрапили в оточення під Добропіллям

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ: Російські війська потрапили в оточення під Добропіллям
Окупанти потрапили в оточення
фото з відкритих джерел

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов заявив, що російським підрозділам, які просунулися до Добропілля, «залишилося недовго»

Російські підрозділи в районі Добропілля потрапили в оточення. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов повідомив, що українські військові змогли «відрізати» так звані «клешні», які сформували окупанти, інформує «Главком».

За словами Трегубова, російським підрозділам, що просунулися до Добропілля, «залишилося недовго».

На його думку, після того, як частина їхніх сил потрапила в оточення внаслідок контрударів ЗСУ, росіяни, ймовірно, відмовилися від планів розширити прорив.

Нагадаємо, Запорізький напрямок залишається пріоритетним для російської армії. Окупанти зацікавлені просуватися у бік Степногірська і використовують будь-які шляхи для досягнення зазначеної мети. Як інформує «Главком», про це у коментарі «Радіо «Свобода» повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

«Ворог обрав для себе вектор Степногірська. Тому що Степногірськ – це висота. До речі одразу наголошу, що Степногірськ і ці висоти повністю контролюються Силами оборони України. Так от, задум ворога, на мій погляд, це намагання рухатися і воно так і відбувається. Ворог після того, як активізувався і мав тактичні просування в районі Кам’янського і в принципі вже контролює сам район Кам’янського, то рухатиметься і рухається, намагаючись накопичувати свої сили на цьому напрямку», – пояснив він.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що росіяни перекидають свої військові частини з безперспективного для них Сумського напрямку до Запоріжжя. Ворог хоче прорвати оборону Збройних сил України на цьому напрямку та просуватися вглиб території. ЗС РФ планують захопити усю область включно з Запоріжжям.

Нагадаємо, за останні 1010 днів війни ворог окупував 5842 квадратні кілометри нашої землі. Це менше одного відсотка території України.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що лише за останній місяць Україна ліквідувала до 20 тис. російських солдатів. Це, за його словами, свідчить про величезні втрати, яких зазнає Росія у війні проти України.

Теги: Донеччина ворог росія окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Трегубова, найзапекліші бої зараз тривають поблизу Покровська
На якій ділянці фронту тривають найважчі бої? Відповідь речника «Хортиці»
5 серпня, 04:41
Зруйнований російськими військами Часів Яр на Донеччині
Росіяни окупували Часів Яр? Заява ЗСУ
31 липня, 15:41
Президент зауважив, що російські вкиди про Часів Яр – це дезінформація
Зеленський про ситуацію в Часовому Яру: українські підрозділи захищають позиції
31 липня, 20:29
23-річні Микита та Софія Ламехові і їхній 2-річний син Лев
Удар РФ по Києву: загинуло молоде подружжя зі Слов'янська, їхній син і ненароджена дитина
2 серпня, 16:51
Росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони
ЗСУ повідомили про ситуацію біля Покровська та Добропілля
12 серпня, 15:12
Ситуація на фронті 18 серпня
Лінія фронту станом на 18 серпня. Зведення Генштабу
18 серпня, 22:03
Лавров заявив, що російська сторона готова до переговорів з Україною, але висунула нову умову
Хто справжній господар у Кремлі? Єврокомісар прокоментував заяви Лаврова
22 серпня, 06:40
Головні новини ночі проти 25 серпня
Обстріл Сумщини: головне за ніч
25 серпня, 05:57
Російські підрозділи, що пішли безпосередньо до Добропілля, перебувають в оточенні
ЗСУ оточили ворога в районі Добропілля
Сьогодні, 15:47

Події в Україні

Лінія фронту станом на 30 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 30 серпня 2025. Зведення Генштабу
ЗСУ: Російські війська потрапили в оточення під Добропіллям
ЗСУ: Російські війська потрапили в оточення під Добропіллям
Екснардеп розповів про незвичне хобі Андрія Парубія
Екснардеп розповів про незвичне хобі Андрія Парубія
Політичні соратники Парубія побували на місці його вбивства (відео)
Політичні соратники Парубія побували на місці його вбивства (відео)
Митрополит Епіфаній провів молебень за упокій душі Андрія Парубія
Митрополит Епіфаній провів молебень за упокій душі Андрія Парубія
Росіяни використовують Каховське водосховище, щоб наблизитися до Запоріжжя
Росіяни використовують Каховське водосховище, щоб наблизитися до Запоріжжя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
11K
Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія
7271
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
6452
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
5682
Дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України

Новини

У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Сьогодні, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua