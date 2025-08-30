ЗСУ: Російські війська потрапили в оточення під Добропіллям

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов заявив, що російським підрозділам, які просунулися до Добропілля, «залишилося недовго»

Російські підрозділи в районі Добропілля потрапили в оточення. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов повідомив, що українські військові змогли «відрізати» так звані «клешні», які сформували окупанти, інформує «Главком».

За словами Трегубова, російським підрозділам, що просунулися до Добропілля, «залишилося недовго».

На його думку, після того, як частина їхніх сил потрапила в оточення внаслідок контрударів ЗСУ, росіяни, ймовірно, відмовилися від планів розширити прорив.

Нагадаємо, Запорізький напрямок залишається пріоритетним для російської армії. Окупанти зацікавлені просуватися у бік Степногірська і використовують будь-які шляхи для досягнення зазначеної мети. Як інформує «Главком», про це у коментарі «Радіо «Свобода» повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

«Ворог обрав для себе вектор Степногірська. Тому що Степногірськ – це висота. До речі одразу наголошу, що Степногірськ і ці висоти повністю контролюються Силами оборони України. Так от, задум ворога, на мій погляд, це намагання рухатися і воно так і відбувається. Ворог після того, як активізувався і мав тактичні просування в районі Кам’янського і в принципі вже контролює сам район Кам’янського, то рухатиметься і рухається, намагаючись накопичувати свої сили на цьому напрямку», – пояснив він.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що росіяни перекидають свої військові частини з безперспективного для них Сумського напрямку до Запоріжжя. Ворог хоче прорвати оборону Збройних сил України на цьому напрямку та просуватися вглиб території. ЗС РФ планують захопити усю область включно з Запоріжжям.

Нагадаємо, за останні 1010 днів війни ворог окупував 5842 квадратні кілометри нашої землі. Це менше одного відсотка території України.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що лише за останній місяць Україна ліквідувала до 20 тис. російських солдатів. Це, за його словами, свідчить про величезні втрати, яких зазнає Росія у війні проти України.