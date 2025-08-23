Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 23 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Втрати ворога станом на 23 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 10177 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 840 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 23 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 23 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 23 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1075160 (+840) осіб,
  • танків ‒ 11129 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23164 (+4) од,
  • артилерійських систем – 31858 (+23) од,
  • РСЗВ – 1472 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1210 (+0) од,
  • літаків – 422 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52935 (+340),
  • крилаті ракети ‒ 3598 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59512 (+86) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3944 (+0).
Як відомо, триває 1277-й день повномасштабної війни в Україні.

