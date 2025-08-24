Росія вдарила по пожежній частині на Донеччині

Особовий склад не постраждав

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по рятувальниках та пожежних частинах. Цього разу окупати скерували удар по пожежно-рятувальній частині на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС у Добропіллі.

фото: ДСНС

За повідомленням пресслужби, особовий склад не постраждав, техніка також не зазнала пошкоджень.

фото: ДСНС

Вибуховою хвилею деформовано ворота, вибито скління, пошкоджено двері та стелю.

Як відомо, 19 серпня російські терористи продовжили завдавати ударів по мирному населенню України. Ввечері росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. ДСНС повідомляє, що під ворожий удар потрапили рятувальники.

«Щодня наші герої виїжджають на виклики під обстрілами. Вони – на сторожі безпеки навіть попри небезпеку. Це ще один приклад, наскільки цинічні росіяни: ті, хто рятує –стають мішенню. Та навіть у таких умовах рятувальники працюють далі», – написали в ДСНС.

Нагадаємо, унаслідок чергової російської атаки пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС у Кропивницькому.

До слова, ворог ввечері 6 серпня атакував службовий автомобіль ДСНС. Внаслідок атаки загинув один рятувальник та двоє цивільних.