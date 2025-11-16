Головна Країна Суспільство
Американський блогер попросив описати Путіна одним словом. ЗСУ запропонували свою версію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Американський блогер попросив описати Путіна одним словом. ЗСУ запропонували свою версію
На думку ЗСУ, Путіна найкраще характеризує слово Target, тобто «ціль»
Українські військові долучилися до флешмобу

Американський блогер Джексон Хінкл у соцмереж Х запропонував описати російського диктатора Володимира Путіна одним словом. Як повідомляє «Главком», у флешмобі вирішили взяти участь Сухопутні війська Збройних сил України.

У коментарях військові запропонували свою версію. На думку ЗСУ, Путіна найкраще характеризує слово Target, тобто «ціль».

Як повідомлялося, планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна наразі призупинено. Перша телефонна розмова між секретарем Рубіо і міністром закордонних справ Лавровим була «продуктивною», але президент США вважає, що обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз.

До слова, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому ідея проведення переговорів Трампа та Путіна в Будапешті «згоріла», та підкреслив, що для Києва головне – закінчення війни, а не місце зустрічі.

Раніше угорський прем'єр Віктор Орбан підтвердив, що російсько-американський саміт у Будапешті залишається на порядку денному, але відбудеться пізніше.

Нагадаємо, під час зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би залишити Будапешт як можливий майданчик для майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним

Теги: ЗСУ путін військові блогер

