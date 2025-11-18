Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 18 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 18 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23 594 бойові броньовані машини
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 960 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 18 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 18 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 18 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 160 380 (+960) осіб
  • танків – 11 355 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 594 (+0) од.
  • артилерійських систем – 34 499 (+13) од.
  • РСЗВ – 1 545 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 247 (+1) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 81 793 (+294) од.
  • крилаті ракети – 3 940 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 579 (+43) од.
  • спеціальна техніка – 4 000 (+0) од.
Втрати ворога станом на 18 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1364-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупант опинився глибоко в українському тилу
Окупант потрапив у полон, бо вирішив купити в магазині продуктів та розплатився російською картою
15 листопада, 18:15
Ситуація на фронті 12 листопада
Лінія фронту станом на 12 листопада 2025. Зведення Генштабу
12 листопада, 22:14
Зеленський підписав документ, який розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних
Бронювання чоловіків у розшуку, розслідування удару по військових. Головне за 3 листопада
3 листопада, 21:15
Ситуація на фронті 1 листопада
Лінія фронту станом на 1 листопада 2025. Зведення Генштабу
1 листопада, 22:43
Ситуація на фронті 30 жовтня
Лінія фронту станом на 30 жовтня 2025. Зведення Генштабу
30 жовтня, 23:18
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 287 танків
Втрати ворога станом на 25 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
25 жовтня, 07:17
Ворог вдарив по Корабельному району Херсона
Окупанти обстріляли Херсон: троє загиблих та понад десяток поранених
24 жовтня, 10:32
Ступінь завданих збитків на обох об'єктах наразі уточнюється
Генштаб підтвердив атаку на нафтопереробний завод у Махачкалі
22 жовтня, 14:23
Рішення Уряду покликані покращити процес кризового реагування на наслідки обстрілів
Україна посилить захист критичної інфраструктури: Свириденко пояснила, як саме
18 жовтня, 15:59

Події в Україні

Втрати ворога станом на 18 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 18 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Окупанти підтвердили ураження двох ТЕС на Донеччині
Окупанти підтвердили ураження двох ТЕС на Донеччині
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 18 листопада 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 18 листопада 2025
Атака на Україну, удар по окупованій Донеччині: головне за ніч
Атака на Україну, удар по окупованій Донеччині: головне за ніч
РФ перетворила соцслужби на окупованих територіях на репресивний апарат проти дітей
РФ перетворила соцслужби на окупованих територіях на репресивний апарат проти дітей

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua