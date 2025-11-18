Втрати ворога станом на 18 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 960 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 18 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 18 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 18 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 160 380 (+960) осіб
- танків – 11 355 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 594 (+0) од.
- артилерійських систем – 34 499 (+13) од.
- РСЗВ – 1 545 (+1) од.
- засоби ППО – 1 247 (+1) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 81 793 (+294) од.
- крилаті ракети – 3 940 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 579 (+43) од.
- спеціальна техніка – 4 000 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1364-й день повномасштабної війни в Україні.
