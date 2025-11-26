Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 26 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 26 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 372 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 26 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 26 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 26 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 168 550 (+980) осіб
  • танків – 11 372 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 23 625 (+1) од.
  • артилерійських систем – 34 688 (+44) од.
  • РСЗВ – 1 549 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 252 (+2) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 84 960 (+743) од.
  • крилаті ракети – 3 995 (+14) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 242 (+124) од.
  • спеціальна техніка – 4 007 (+1) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1372-й день повномасштабної війни в Україні.

