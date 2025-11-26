Втрати ворога станом на 26 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 26 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 26 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 26 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 168 550 (+980) осіб
- танків – 11 372 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 23 625 (+1) од.
- артилерійських систем – 34 688 (+44) од.
- РСЗВ – 1 549 (+0) од.
- засоби ППО – 1 252 (+2) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 84 960 (+743) од.
- крилаті ракети – 3 995 (+14) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 242 (+124) од.
- спеціальна техніка – 4 007 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1372-й день повномасштабної війни в Україні.
