Росіяни вдарили дронами по Дніпропетровщині: є поранені

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Росіяни вдарили дронами по Дніпропетровщині: є поранені
В результаті обстрілу пошкоджено майже два десятки авто
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок ворожої атаки на Павлоград постраждало троє людей

Російські окупанти вдень атакували Павлоград ударними безпілотниками. Унаслідок атаки є поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

«Ворог атакував Павлоград БпЛА. Постраждали троє людей. Серед них 37-річна жінка та дівчина 18 років. Зазнав травм і 31-річний чоловік. Всім надана медична допомога. Стан – середньої тяжкості», – каже він.

Чиновник додав, що в результаті обстрілу понівечені адміністративні будівлі та одне з підприємств. Ще близько півтора десятка автомобілів пошкоджені, ще чотири – знищені.

Нагадаємо, російські військові 24 листопада близько 11:00 безпілотником атакували адміністративну будівлю у Нововоронцовці на Херсонщині. Загинула працівниця селищної ради, ще одна жінка поранена.

Як повідомлялося, увечері 23 листопада російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками, є загиблі, а серед постраждалих – двоє дітей.

До слова, у ніч на 23 листопада, Дніпропетровщина знову зазнала ударів російських дронів-камікадзе та артилерії.

Теги: окупанти обстріл Дніпропетровщина

