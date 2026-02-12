Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 12 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 662 танки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 770 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 12 лютого 2026 року.

Втрати Росії у війні на 12 лютого 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 12 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 250 150 (+770) осіб
  • танків – 11 662 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 025 (+5) од.
  • артилерійських систем – 37 213 (+65) од.
  • РСЗВ – 1 641 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 299 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 132 153 (+1 442) од.
  • крилаті ракети – 4 270 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 78 141 (+172) од.
  • спеціальна техніка – 4 070 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1450-й день повномасштабної війни в Україні.

втрати Генштаб

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 лютого 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 12 лютого 2026
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Окупований Луганськ атакували безпілотники, виникли проблеми зі світлом
Окупований Луганськ атакували безпілотники, виникли проблеми зі світлом
Внаслідок атаки на Дніпро постраждали немовля та чотирирічна дівчинка
Внаслідок атаки на Дніпро постраждали немовля та чотирирічна дівчинка

