Лінія фронту станом на 8 березня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 8 березня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 8 березня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку 

З початку доби загарбник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб, застосував 5900 дронів-камікадзе та здійснив 2660 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

8 березня станом на 22:00 відбулося 120 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 42 окупанти та 13 – поранено. Знищено одну артилерійську систему, 12 одиниць спеціальної техніки, дві одиниці автомобільного транспорту, пошкоджено танк, сім артилерійських систем, дві одиниці автомобільного транспорту, дві одиниці спеціальної техніки та 11 укриттів ворога. Знищено або подавлено 158 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав одного авіаудару, скинув дві авіабомби, здійснив 110 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 8 березня 2026. Зведення Генштабу

На Південно-Слобожанському напрямку

Російські окупанти один раз атакували позиції наших оборонців в бік населеного пункту Зибине.

Лінія фронту станом на 8 березня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог два рази атакував у бік населеного пункту Курилівка.

Лінія фронту станом на 8 березня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили три атаки окупантів в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман.

Лінія фронту станом на 8 березня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Противник сім разів намагався просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 8 березня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Ворог двічі атакував у районі Никифорівки, Часового Яру. Один бій ще триває.

Лінія фронту станом на 8 березня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки.

Лінія фронту станом на 8 березня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 18 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка. Одна атака триває.

Лінія фронту станом на 8 березня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог п’ять разів наступав в районах населених пунктів Тернове, Злагода, Вороне та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Привілля. Авіаударів противника зазнали Підгаврилівка, Гаврилівка, Олександроград, Покровське, Писанці, Малинівка.

Лінія фронту станом на 8 березня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 17 зіткнень у районі Мирного та у бік Залізничного, Гіркого, Святопетрівки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Верхня Терса, Копані, Загірне, Гуляйпільське, Чарівне.

Лінія фронту станом на 8 березня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Відбулося одне боєзіткнення з ворогом неподалік Степногірська. Населені пункти Комишуваха, Оріхів зазнали авіаударів противника.

Лінія фронту станом на 8 березня 2026. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1474-й день повномасштабної війни в Україні.

