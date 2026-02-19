Олександр Прокудін спростував фейк про мінування траси Херсон-Миколаїв

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін наголосив, що наразі немає жодної інформації про випадки дистанційного мінування росіянами траси Херсон-Миколаїв

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін офіційно спростував інформацію про масове дистанційне мінування російськими окупантами стратегічної траси М-14. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Прокудіна в етері телемарафону.

Олександр Прокудін відкинув повідомлення у соцмережах про те, що російські дрони «Молнія» нібито скидають протипіхотні міни на трасу Миколаїв-Херсон, створюючи проблеми для логістики на півдні.

«У нас немає жодної інформації про такі випадки саме на цій трасі, зараз автошлях цей проїзний і був проїзний, тому, напевне, це дезінформація», – зазначив Прокудін.

За його словами, ситуація на дорозі контрольована, а підрозділи рятувальників та поліції постійно моніторять безпекову ситуацію.

Попри спростування фейку, влада закликає бути пильними через активність ворожих FPV-дронів у прифронтовій зоні та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Водночас він наголосив, що на Херсонщині росіяни регулярно застосовують дистанційне мінування, засипаючи житлові квартали «пелюстками». Такі протипіхотні міни неодноразово фіксували у місцях, де люди ходять щодня – поблизу лікарень, крамниць, житлових будинків і доріг. Як підкреслив Прокудін, ці боєприпаси малопомітні, що створює серйозну загрозу для цивільних.

Нагадаємо, у Херсоні російські окупанти атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки попереднього ворожого удару. Зазначається, що унаслідок удару пошкоджено пожежний автомобіль. Особовий склад від ворожої атаки не постраждав.