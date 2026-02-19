Головна Країна Суспільство
Олександр Прокудін спростував фейк про мінування траси Херсон-Миколаїв

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Влада Херсонщини спростувала чутки про дистанційне мінування дороги
Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін наголосив, що наразі немає жодної інформації про випадки дистанційного мінування росіянами траси Херсон-Миколаїв

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін офіційно спростував інформацію про масове дистанційне мінування російськими окупантами стратегічної траси М-14. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Прокудіна в етері телемарафону.

Олександр Прокудін відкинув повідомлення у соцмережах про те, що російські дрони «Молнія» нібито скидають протипіхотні міни на трасу Миколаїв-Херсон, створюючи проблеми для логістики на півдні.

«У нас немає жодної інформації про такі випадки саме на цій трасі, зараз автошлях цей проїзний і був проїзний, тому, напевне, це дезінформація», – зазначив Прокудін.

За його словами, ситуація на дорозі контрольована, а підрозділи рятувальників та поліції постійно моніторять безпекову ситуацію.

Попри спростування фейку, влада закликає бути пильними через активність ворожих FPV-дронів у прифронтовій зоні та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Водночас він наголосив, що на Херсонщині росіяни регулярно застосовують дистанційне мінування, засипаючи житлові квартали «пелюстками». Такі протипіхотні міни неодноразово фіксували у місцях, де люди ходять щодня – поблизу лікарень, крамниць, житлових будинків і доріг. Як підкреслив Прокудін, ці боєприпаси малопомітні, що створює серйозну загрозу для цивільних.

Нагадаємо, у Херсоні російські окупанти атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки попереднього ворожого удару. Зазначається, що унаслідок удару пошкоджено пожежний автомобіль. Особовий склад від ворожої атаки не постраждав.

 

