Лінія фронту станом на 8 листопада 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Ситуація на фронті 8 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосували 41 ракету та скинули 71 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 3667 дронів-камікадзе та здійснили 3732 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

8 листопада станом на 22:00 відбулося 185 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 93 окупанти, з яких 58 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили вісім одиниць автомобільної техніки та дев’ять безпілотних літальних апаратів, також уражено танк, артилерійську систему, 13 одиниць автомобільної техніки, пункт управління БпЛА та 11 укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося 11 бойових зіткнень. Противник завдав дев’яти авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 149 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 8 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямках

Сьогодні ворог 17 разів атакував у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське й Колодязне.

Лінія фронту станом на 8 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку 

Противник здійснив шість спроб наступу у бік Петропавлівки й Піщаного. Два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 8 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили три штурмові дії у районах населених пунктів Зарічне, Дерилове та у бік населеного пункту Коровин Яр.

Лінія фронту станом на 8 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Ворог 14 разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Федорівки, три боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 8 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку 

Наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.

Лінія фронту станом на 8 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сьогодні відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.

Лінія фронту станом на 8 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 69 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія. Наші захисники стримують натиск противника, в деяких локаціях бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 8 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 18 атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Орестопіль, Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Привілля та Красногірське.

Лінія фронту станом на 8 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулось дев’ять боєзіткнень в районах населених пунктів Успенівка та Новоуспенівське.

Лінія фронту станом на 8 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Від початку доби відбулося два боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів.

Лінія фронту станом на 8 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1354-й день повномасштабної війни в Україні.

