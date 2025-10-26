Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Донеччині бронемашини окупантів загрузли в болоті під час штурму

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
На Донеччині бронемашини окупантів загрузли в болоті під час штурму
Бронемашини окупантів в болоті
скріншот з відео

Підтверджені втрати противника: один МТЛБ, один мотоцикл, четверо загиблих і двоє поранених військових

Російські війська знову намагалися прорвати оборону 33-ї окремої механізованої бригади у Володимирівці на Донеччині, але штурм завершився для них провалом. Три бронемашини ворога загрузли в болоті, через що десант змушений був висаджуватися просто у воду, повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу бригади.

Як повідомили в 33-й ОМБр, ранок суботи розпочався з чергової спроби росіян прорвати оборону з боку Новоторецька. Під час атаки ворог задіяв п’ять броньованих машин, однак погодні умови зіграли проти них. Три з них застрягли в болоті, і в той момент, коли окупанти намагалися вибратися, артилерія бригади відкрила вогонь по скупченню живої сили.

«Від такої жирної цілі не відмовився навіть славнозвісний Himars, який навівся швидко та влучно», – зазначили у підрозділі.

Покинуту техніку згодом добили розрахунки FPV-дронів та важких бомберів, а решту бронемашин знищили суміжні підрозділи.

За результатами бою:

  • три одиниці техніки затонули;
  • ще дві – знищені спільно із сусідніми підрозділами.

Підтверджені втрати противника: один МТЛБ, один мотоцикл, четверо загиблих і двоє поранених військових.

Як відомо, артилеристи 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу вперше взяли полоненого, він мав проводити російські диверсійно-розвідувальн групи у Костянтинівку. 

«Наші артилеристи зробили те, чого, здавалось би, точно не очікуєш від їхньої роботи – взяли полоненого. Вперше. Не беремося стверджувати, та можливо навіть вперше за цю війну ви побачите такий випадок. Полонений – не рядовий «мобік». Це Олег, ворожий ДРГ-шник, той, хто мав проводити російські групи в саме місто. Той, хто мав готувати ґрунт для вторгнення зсередини. Не вийшло. Його взяли – і разом з цим зірвали плани окупантів щодо накопичення їхніх сил у Костянтинівці. Іронія долі: артилерія, що зазвичай б'є здалеку, цього разу спрацювала з близької», – ідеться в описі під відео.

Теги: Донеччина ворог втрати окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Контрнаступ на Донбасі та ще більше пекельних ударів вглиб Росії. Дві години з Сирським: головні тези
26 вересня, 13:17
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 63151 одиниць автомобільної техніки
Втрати ворога станом на 29 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
29 вересня, 07:38
Антоні Лаллікан присвятив своє життя документуванню конфліктів і боротьби за права людини
Окупанти вбили третього французького журналіста на війні в Україні
3 жовтня, 19:18
Росія вдарила по Запоріжжю
Росія вдарила по Запоріжжю
5 жовтня, 01:26
РФ з початку війни втратила 23 399 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 19 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
19 жовтня, 07:30
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 283 танки
Втрати ворога станом на 24 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
24 жовтня, 06:45
За словами Олександра, в окупації було важко, він із дружиною наймалися на роботу у полях, аби якось вижити
Українець із Нової Каховки розповів, як окупанти змусили його воювати за Росію
11 жовтня, 21:14
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11256 танків
Втрати ворога станом на 14 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
14 жовтня, 07:24
Олена Губанова та Євген Кармазін загинули внаслідок удару ворожого безпілотника типу «Ланцет»
Зеленський відреагував на загибель журналістів телеканалу Freedom
23 жовтня, 15:14

Події в Україні

На Донеччині бронемашини окупантів загрузли в болоті під час штурму
На Донеччині бронемашини окупантів загрузли в болоті під час штурму
Росія атакувала Чернігів безпілотниками: є влучання у підприємство
Росія атакувала Чернігів безпілотниками: є влучання у підприємство
Росіяни атакували вітряний генератор у Краматорську
Росіяни атакували вітряний генератор у Краматорську
Лінія фронту станом на 25 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 25 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Артилеристи взяли в полон окупанта, який мав проводити росіян у Костянтинівку
Артилеристи взяли в полон окупанта, який мав проводити росіян у Костянтинівку
Відключення світла 26 жовтня: де і коли не буде електрики
Відключення світла 26 жовтня: де і коли не буде електрики

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua