На Донеччині бронемашини окупантів загрузли в болоті під час штурму

Підтверджені втрати противника: один МТЛБ, один мотоцикл, четверо загиблих і двоє поранених військових

Російські війська знову намагалися прорвати оборону 33-ї окремої механізованої бригади у Володимирівці на Донеччині, але штурм завершився для них провалом. Три бронемашини ворога загрузли в болоті, через що десант змушений був висаджуватися просто у воду, повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу бригади.

Як повідомили в 33-й ОМБр, ранок суботи розпочався з чергової спроби росіян прорвати оборону з боку Новоторецька. Під час атаки ворог задіяв п’ять броньованих машин, однак погодні умови зіграли проти них. Три з них застрягли в болоті, і в той момент, коли окупанти намагалися вибратися, артилерія бригади відкрила вогонь по скупченню живої сили.

«Від такої жирної цілі не відмовився навіть славнозвісний Himars, який навівся швидко та влучно», – зазначили у підрозділі.

Покинуту техніку згодом добили розрахунки FPV-дронів та важких бомберів, а решту бронемашин знищили суміжні підрозділи.

За результатами бою:

три одиниці техніки затонули;

ще дві – знищені спільно із сусідніми підрозділами.

Підтверджені втрати противника: один МТЛБ, один мотоцикл, четверо загиблих і двоє поранених військових.

Як відомо, артилеристи 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу вперше взяли полоненого, він мав проводити російські диверсійно-розвідувальн групи у Костянтинівку.

«Наші артилеристи зробили те, чого, здавалось би, точно не очікуєш від їхньої роботи – взяли полоненого. Вперше. Не беремося стверджувати, та можливо навіть вперше за цю війну ви побачите такий випадок. Полонений – не рядовий «мобік». Це Олег, ворожий ДРГ-шник, той, хто мав проводити російські групи в саме місто. Той, хто мав готувати ґрунт для вторгнення зсередини. Не вийшло. Його взяли – і разом з цим зірвали плани окупантів щодо накопичення їхніх сил у Костянтинівці. Іронія долі: артилерія, що зазвичай б'є здалеку, цього разу спрацювала з близької», – ідеться в описі під відео.