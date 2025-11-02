Бої за Покровськ: висадка українського десанту минула успішно

Російські війська активізували штурмові дії в районі Покровська Донецької області, намагаючись повністю захопити місто

Російські війська активізували наступ під Покровськом, однак українські сили здійснюють контратаки, зокрема успішну повітряно-штурмову операцію. Як інформує «Главком», про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Геолокаційні відео підтверджують просування російських сил у центральній і південно-східній частинах Покровська. За оцінками українських військових, ворог діє приблизно на 60% території міста та намагається закріпитися в сусідніх населених пунктах – Родинському та Мирнограді. Однак українські сили продовжують утримувати ключові позиції, зокрема в центральній частині Родинського.

Представники ЗСУ повідомляють, що ситуація на фронті залишається складною, але російські війська поки не змогли повністю перерізати українські лінії постачання.

Нагадаємо, у Покровську Донецької області зараз триває операція зі знищення та витіснення російських військ. Сили оборони продовжують звільнення та зачистку території на Добропільському виступі.

Раніше журналіст The Economist Олівер Керролл повідомив, що поблизу Покровська на Донеччині Сили оборони проводять контрнаступальну операцію.

Також президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення російських ЗМІ про можливий візит Володимира Путіна у Покровськ Донецької області, заявивши, що «всі розуміють, чим це завершиться». Учора російський диктатор запропонував тимчасове 5–6-годинне перемир’я у Покровську та Куп’янську, щоб туди змогли приїхати іноземні журналісти. Зеленський підкреслив, що РФ зібрала на Покровському напрямку близько 170 тис. особового складу – «всі їх сили».

Президент уточнив, що ЗСУ намагаються знищити російські війська, які увійшли у місто, але роблять це обережно, щоб зберегти особовий склад. Він також спростував інформацію про «котли» для українських сил.

Голова СБУ Василь Малюк назвав заяви РФ про окупацію Покровська брехнею, нагадуючи, що вперше окупанти анонсували захоплення міста 19 місяців тому, але за цей час просунулися лише на 7 км, зазнавши десятків тисяч втрат.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував російські заяви про нібито «блокування» військових Сил оборони України у Покровську Донецької області та у Куп’янську Харківської області.