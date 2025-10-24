Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 24 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 24 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 81 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3502 дронів-камікадзе та здійснили 3523 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

24 жовтня станом на 22:00 відбулося 121 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 97 окупантів, з яких 60 – безповоротно. Наші захисники знищили одиницю автомобільної техніки та 11 безпілотних літальних апаратів. Окрім цього, українські захисники уразили танк, артилерійську систему, автомобіль та вісім укриттів особового складу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили одну штурмову дію окупантів. Також ворог завдав трьох авіаударів, при цьому скинув шість керованих авіабомб, здійснив 174 обстріли, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 24 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 11 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки, три боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 24 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили чотири штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Степової Новоселівки та у бік Піщаного, наразі одна атака триває.

Лінія фронту станом на 24 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

З початку доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Мирне, Дробишеве та Шандриголове.

Лінія фронту станом на 24 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Ворог чотири рази намагався прорватися в районах Серебрянки та у бік Дронівки.

Лінія фронту станом на 24 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано одне бойове зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Виїмки.

Лінія фронту станом на 24 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Предтечиного.

Лінія фронту станом на 24 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку доби російські підрозділи 37 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Горіхове та Дачне. В деяких локаціях бої не припиняються.

Лінія фронту станом на 24 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 19 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Філія, Олександроград, Соснівка, Новогригорівка, Вербове, Олексіївка, Вишневе та Нововасилівське, ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

Лінія фронту станом на 24 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Оріхівському напрямку

Загарбники шість разів намагалися просунутися поблизу Степового та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.

Лінія фронту станом на 24 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1339-й день повномасштабної війни в Україні.

